〈南部〉U17亞洲青年橄欖球賽 10國搶青奧門票

2017-09-06

〔記者劉婉君／台南報導〕「U17亞洲青年七人制橄欖球錦標賽」，將於九、十日兩天，在台南市立橄欖球場舉行，總計有十個國家參賽，由於冠軍將代表亞洲參加明年在阿根廷舉行的第三屆夏季青年奧林匹克運動會，各國均派出國家代表隊搶奪青奧門票，賽事精彩可期。

今年賽事由亞洲橄欖球總會與台南市政府主辦、中華民國橄欖球協會承辦，包括台灣、香港、印度、日本、馬來西亞、菲律賓、泰國、烏茲別克、寮國、阿拉伯聯合大公國等十國，約一百五十名青少年好手參賽。台灣去年於亞青賽中獲得亞軍，今年代表隊由新北市竹圍高中、台北市建國中學、基隆八斗高中、台南六信高中的選手組成，目前正在淡水緊鑼密鼓集訓中，準備奮力一搏，爭取佳績，希望利用地主隊優勢，將冠軍盃留在台灣。

中華民國橄欖球協會秘書長蘇福仁表示，由於此次賽事關係到明年青奧的亞洲代表權，各國都派出實力堅強的選手，並均表示要提早到台灣適應場地，預料競爭將會相當激烈，歡迎民眾一同到場觀賽，為選手們加油。

市長賴清德也指示市府要比照舉辦U12世界盃少棒錦標賽的規格，協助宣傳賽事，並尋找九所高中擔任接待高中，接待各國來台比賽的青少年。

大會表示，賽事也將結合地方觀光與休閒活動，讓各國參賽隊伍在比賽之餘，可以充分體驗台南的美食小吃、風景名勝及台南人的熱情。