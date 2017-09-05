〈台北都會〉林欽榮批都更修法 公民團體罵無法無天

2017-09-05

〔記者鍾泓良／台北報導〕行政院近期展開「都市更新條例」第九次修法，行政院政務委員張景森上週舉行首次跨部會會議。副市長林欽榮昨針對中央修法提出六點建議，更忿忿不平強調代為拆除跟公辦都更都屬於國家權力，卻遭修法閹割，不應該如此鄉愿。他說，把政府權責閹割掉，讓政府在都更上只能施捨容積率，才會出現不同意戶誤以為實施者賺很多，「官商勾結個屁！他媽的！」

但OURs專業者都市改革組織秘書長彭揚凱痛批，林欽榮想法「無法無天」。彭說，公辦都更不是政府想幹嘛就幹嘛，只是要求「私地主」二分之一就無法接受。他也說，六十至七十％都更都屬於自劃區域，並非政府認為急需更新的公劃區域，「政府幹嘛每次都要幫忙建商拆房子？」彭直說林欽榮口徑與建商一致，「台北市都是這種水準，整個台灣都很糟糕。」

林︰國家權力遭修法閹割

林欽榮更說不認為自己、市長柯文哲要做多久，強調政治人物是過客，重要的是政府永遠存續。他舉例，苗栗大埔事件是政府做不好，不表示制度不好，更批現在操作國家權力的那些「笨蛋市長」不是選擇討好選民甚麼都不做，就是做得太過分被選民淘汰。

林欽榮指，公辦都更過去無特別規定同意比例，但這次修法加上私地主同意比例二分之一，無疑閹割政府權力，認為既然要如此，「都市計畫法」、「平均地權條例」都應一視同仁取得地主同意。

另外，這次「都更條例」修法限縮政府代為拆除權限，林欽榮解釋，依照中央新修法任何人提出行政訴訟就要等到行政判決出爐才能拆除，「只要有人去抗議，我甚麼都不能做，我也不能去拆耶！」

林欽榮再提，都更案最近屢屢遭行政法院推翻，永春都更案更被判定選配不公，他嗆行政法院判北市選配不公，但中央卻根本沒有訂母法，如果都更案都被行政法院判輸，「那我建議所有都更案件的審議統統都交給行政法院！」