〈台北都會〉給軟釘子 社會局：不如把資源給民團

2017-09-04

〔記者張凱翔／台北報導〕昨台北市長柯文哲在「二○一七未來大人物」演講，與服務街友的民團芒草心協會談街友居住問題，柯文哲稱幫街友找地方住根本不是問題，林口世大運選手村空間很多可以挑。但執行街友救助任務的北市社會局卻給市長「軟釘子」，指府內沒對這件事討論過、可行性也沒評估過，也不知道未來選手村管理單位是誰，對市長的突發提議只能說「不便評論」。

社會局官員表示，過去的確是以新北市中和區的街友收容中心為最大宗的收容處，但近年來北市街友服務生態早已改變，現在反而是以民間團體提供街友短期住宿為主，社會局再從旁給予金錢、物資等補助；接著社工會進場協助，以「以工代賑」的方式讓街友短期打工，籌措生活經費之餘，市府也會和列冊的友善房東轉介租屋資源，讓街友脫離街頭。

至於芒草心提到的新北市中和街友收容中心，和民間團體單純提供一日住宿與洗澡點比較不同，市府的街友收容中心理論上不限制居住時間，但現在通常是身心狀態較差的人才會住在那裡，大部分都是在等待轉介至醫療或養護機構，或是必須由家人出面接手的狀況較多。

因此，對市長柯文哲提到街友可以去林口世大運選手村、舒緩街友收容中心的壓力，社會局認為這個方案的可行性並沒有和第一線單位討論過，且就算真的在選手村成立收容中心，包括交通、醫療和生活資源配置等也都是額外一筆開銷，與其如此不如拿去給北市內第一線承接街友救助的民間團體，萬華、台北車站和大同區都有許多教會和民間社團經營苦撐，應該先將資源分配給現有體制，之後再做其他討論比較恰當。