〈北部〉4大工程同步進行 蘇澳如大型工地

2017-09-04

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣蘇澳鎮大興土木，包括配合蘇花改通車的箕山橋、蘇港路改善工程，以及冷泉公園再造、蘇澳轉運站等重大工程在近年陸續發包施作，從北至南包圍全鎮，讓整個蘇澳鎮宛如一處大型工地。

蘇澳鎮公所去年針對鎮內公告造產冷泉公園，推出再造計畫，投入近億元經費重建冷泉公園設施，預計明年底完工。而宜蘭縣府為提高大眾運輸效率，去年編列經費，在蘇澳火車站前新建客運轉運站，站體預計明年三月落成啟用。

另外，連接台九、台二戊線的箕山橋，現已進入收尾階段，九月十八日完工。而配合蘇花改工程，併入省道系統的蘇港路，近期也啟動改善工程，南北向車道分二階段施工，預計今年底完工。

四個大型工程在蘇澳鎮市區內外同步進行，讓久未推出大型建設的蘇澳鎮，宛如被個公共工程「包圍」，成了一處大型工地。

在蘇澳火車站前經營店鋪的洪姓民眾認為，北迴鐵路通車後，蘇澳沒落真的太久了，除了觀光客外，十幾年未見有大型建設投入，現在有工程，代表政府願意重視，「有建設才有進步」。

公路總局第四區工程處養護課長林文雄指出，蘇港路改善工程將會往北移二．五公尺，南下車道將新增至三車道，改善工程計畫在今年底完工；另外，為緩解台九線車流，蘇港路往台二線車道也會在年底動工，預計明年蘇花改通車前完工。

蘇澳鎮長陳金麟說，蘇澳超過四十年沒大型公設，這幾年因蘇花改加上縣府重視，各工程相繼動工，讓蘇澳有翻轉機會。

陳金麟說，除了四項工程外，攸關蘇澳鎮防洪的阿里史抽水站也將動工，雖在交通上會帶來不便，但難得歷經四十年，才有多件工程在蘇澳實施，希望民眾見諒。