〈南部〉高雄路霸佔車位 今年至七月取締306件盆栽最多

2017-08-27

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市區停車格一位難尋，卻有不少民眾拿路霸強佔門口公共停車位，造成停車格減少，影響停車空間與慢車道安全。交通大隊統計發現，「路霸」以盆栽最多，其次為鐵架、交通錐等物，今年至七月取締多達三○六件，警方強調淨空的決心。

較去年同期增加76件

交通大隊統計，今年一至七月取締強佔停車位路霸案，影響停車與交通安全者，共計三○六件，與去年同期違規佔用停車格二三○件相較，增加了七十六件，成為影響交通與市容的毒瘤。因不少住戶不聽勸導，高市警方決定施鐵腕規劃專案勤務，加強執法。

許多住戶為佔地不讓外車停，常會拿路霸放在騎樓，甚至佔據門口前公共停車位，不僅影響路人通行，甚至連公共停車位也被路霸佔用，盆栽、機車、椅子盡出，影響市容、無法停車，還造成國庫短收，更迫使機車騎上快車道，險象環生，只要警方上門取締，住戶便找民代關說，如同宜居城市的毒瘤，十分諷刺。

警方統計，今年若加上騎樓路霸高達三二二九件，員警坦言取締難度頗高，將先取締佔用公共停車位誇張行為；交大分析發現，路霸以盆栽佔用停車空間最多，其次為鐵架、廣告招牌、交通錐，舊、廢機車也不少，都是警方取締的目標。

苓雅區武廟、福德路口被舉發最多

警方指出，被舉發最多處所為苓雅區武廟、福德路口六十一件，違規佔用停車格較多區域包括三民、前鎮、新興、苓雅、左營，重要商圈或市場周邊道路。警方持續每週編排清除道路障礙專案勤務，加強勸導、取締路霸行為。