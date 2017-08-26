〈中部〉黑水虻吃廚餘 嘉縣擬推廣至社區

2017-08-26

〔記者林宜樟／嘉義報導〕黑水虻被稱為「自然界環保小尖兵」，具有可不斷食用有機物的特性，分解家戶及事業產出的廚餘，一隻幼蟲可消化約兩到三公斤廚餘，嘉義縣環保局認為黑水虻生物安全風險低，且不會造成環境衛生問題，規劃將在社區、學校推廣。

黑水虻是腐生性的水虻科昆蟲，台灣本土種，生命週期約四十天，幼蟲就占了十五天左右，經蛹期羽化為成蟲後，生命期約七天，只喝水不進食，不會像蒼蠅進入人類居住環境，也不像蚊子會叮咬人體。

嘉義縣環保局環保設施管理科長楊啟明說，目前嘉義縣各鄉鎮市清潔隊回收廚餘後，運送到鹿草焚化廠集中，由環保局委託養豬業者進行再利用處理後，作為餵豬之用；近來與各公所清潔隊參訪瞭解各地黑水虻使用情形，發現對環境危害低，將進一步加強推廣。

可當飼料 每公斤逾千元

楊啟明說，黑水虻用途甚廣，農委會公告「可供家畜、家禽、水產動物之飼料，水虻為動物性飼料一種」，成蟲是紅龍等魚種飼料，一公斤市價高達一千多元，廚餘收集後經打碎、瀝乾水分後，放入黑水虻幼蟲，就會自然被其食用分解，幼蟲消化後的排泄物為有機肥可直接用於栽培，此廚餘處理方式將在社區推廣，販售黑水虻成蟲賺取收入，或在學校進行環境教育。

大林鎮明華社區推動環保及資源回收有成，里長江志明說，社區過去推動使用菌體處理廚餘，環保局推動黑水虻幼蟲來消化廚餘，社區樂意配合學習。