花蓮國小師網路談罷免傅崐萁遭查水錶 縣府挨批行政干預教師公民權

玉里鎮大禹國小收到縣府教育處公文，請學校依照教師成績考核辦法開會調查，但公文說明的「依據」卻是傅崐萁服務處來函，引發外界批評「夫妻一條鞭、壓榨基層老師言論自由」。（民眾提供）

2024/09/27 14:46

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮玉里鎮大禹國小老師謝家豪曾於網路談論罷免傅崐萁，他任教的學校這兩天卻收到縣府來函，要求學校召開教師成績考核會議，公文依據還是來自傅崐萁服務處發函，民眾匿名投訴謝師「當罷免主事者、公開醜化傅委員形象」！謝師氣得在網路發文「我被花蓮王查水錶了」，被轉貼超過600次，網友批「來看看花蓮王怎麼打壓言論自由」、「花蓮是共產黨執政嗎？根本行政干預教師公民權。」

謝家豪平日常在臉書社團發文評論，包括傅崐萁曾說自己被民進黨用刑法100條打入大牢，謝師則貼出媒體報導法院判決「傅是法院認證炒股犯，非關刑法100條」；此外，針對國民黨曾有意修法提高罷免門檻，謝老師也曾貼文統計花蓮公民數以及傅崐萁罷免門檻等等，這些貼文全被人截圖、連同匿名檢舉函送至傅崐萁服務處。

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傅辦收到的匿名信被縣府放在公文附件去函謝老師所任教的大禹國小。信中提到「這幾個月該師當起罷免傅崐萁委員的主事者、主動鼓譟大家罷免傅委員」、「找資料與網友一起調侃、經常在網路上把地方施政批評得一無是處、扯花蓮的後腿，到底給學生什麼樣的洗腦教育」、「感激傅委員把人民當家人、我們有感受到」！

謝家豪今受訪說，他不過做個數據和資料整理，都是有憑有據的公開資料，傅竟有如驚弓之鳥，將他封為「罷免發起人」還被查水錶，縣府教育處發文到學校施壓，根本是再現威權統治下的警備總部，原來傅崐萁夫妻可以透過這種方式打壓異己、壓迫教師言論自由，縣府竟也配合把髒手伸進校園，這是民主自由的國家應該發生的事情嗎？

他認為，這些言論並非上課時間發文，教師下課下班就回歸公民身分，言論自由及公民權都受憲法保障！他質疑，傅崐萁服務處先透過「收到匿名檢舉信」再發函縣府、再由縣府教育處發函學校要求召開教師成績考核委員會，預計下月3日開會，痛批「這就是用行政手段打壓、侵害教師公民權及言論自由」。

謝家豪貼文在網路上引發超過600次轉貼！網友怒批「花蓮王太不要臉」、「台灣不是言論自由的國家嗎？立委憑什麼霸凌他人」、「傅崐萁真是有中國特色，竟運用妻子徐榛蔚當縣長的花蓮縣府公務員，打壓國小老師的言論自由」？

台灣東社社長吳建銘也發文聲援，他說，傅崐萁服務處先發文花蓮縣政府、縣府再發文給謝老師任教的國小，這種「由上而下、一條鞭」打壓模式，也在花蓮不同行業別發生，絕不容許傅崐萁與花蓮縣政府以一條鞭的手段打壓基層教師的公民權與言論自由。

花蓮民進黨籍議員胡仁順說，縣府透過行政手段打壓教師公民權，讓他想到當年的蕭美琴委員，也被學校主任提罷免案，但當時美琴只說「人民依法本來就有罷免民意代表的權利，這就是民主」，但該名主任現已高升到校長，同樣的狀況搬到現在也可能遭秋後算帳。

胡仁順說，花蓮縣府言論自由的箝制已不是新聞，近期有網友因網路質疑縣府在0403地震處理的疑慮，馬上被縣府告上法院；花蓮也因為圈子小，許多人工作與公家機關有關，他們擔心被截圖、打小報告都會自我言論審查、不敢表態，還有支持者就連「在胡仁順的臉書按讚都會害怕」。

縣府表示，教育處接受陳情後函轉教師所屬學校，依照教師考核辦法進行調查，學校是獨立機關，調查後無違法也就不會有懲處，縣府強調，陳情案不管陳情人身分是誰，針對教師的處理流程都是相同的，一切依法合乎規定。

玉里鎮大禹國小收到縣府教育處公文，請學校依照教師成績考核辦法開會調查，但公文說明的「依據」卻是傅崐萁服務處來函，引發外界批評「夫妻一條鞭、壓榨基層老師言論自由」。（民眾提供）

謝家豪被網路截圖後向傅崐萁服務處投訴，但謝家豪認為，這些評論都有憑有據，也是下班後的言論自由。（謝家豪提供）

謝家豪被網路截圖後向傅崐萁服務處投訴，但謝家豪認為，這些評論都有憑有據，也是下班後的言論自由。（謝家豪提供）

傅崐萁夫妻檔一個區域立委、一個縣長，台灣東社社長吳建銘批，立委發文縣府、縣府發函學校，一條鞭壓榨基層教師公民權，縣府則強調教師如被投訴，處理流程都是發文學校處理，沒有因為陳情人不同而有區別。（記者花孟璟攝）

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