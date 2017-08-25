〈台北都會〉瑞芳象鼻岩跳水無法管 也沒單位負責

2017-08-25

還有遊客釘鋼索 高空橫渡

〔記者俞肇福／新北報導〕新北市瑞芳區深澳漁港內象鼻岩，由於造型特殊，吸引不少觀光客湧入拍照；昨天臉書「瑞芳大小事」上有人PO影片，有遊客從象鼻岩冒險跳水，還有人私架繩索玩起高空橫渡。網友批評象鼻岩跟女王頭都屬於國家級地質景觀，卻無法可管，也沒有權責單位願意負責，難道要等到鬧出人命，再來亡羊補牢！

公所指屬國有未登錄土地

新北市瑞芳區長陳奇正說，象鼻岩屬於國有未登錄土地（即國有財產署土地，卻未登錄是誰管理），民眾要爬上象鼻岩跳水，區公所無法可管，這是公共空間；至於在象鼻岩石頭上釘鋼索，民眾在兩邊石頭上走高空繩索，也不是區公所可以管。

出入涉私地 議員找市府會商

新北市議員林裔綺說，她曾在總質詢向市府提出質詢，農業局表示將研議規劃設立自然保護區，但是因為進出象鼻岩經過許多私人土地，地主並不同意，才讓此事沉寂；她會找市政府來討論如何解決此難題。

民眾舉例說，攀爬上墾丁帆船石，從巨石上跳海，不但超危險還破壞生態，墾丁國家公園管理處就下了禁制令，民眾爬上帆船石跳水，要被罰三千元到一萬五千元；象鼻岩應該比照管理。

學者盼營建署依法劃保護區

國立台灣大學地理環境資源學系教授林俊全表示，象鼻岩的特殊地質景觀優美，民眾攀爬跳水有其危險性，而且釘上鋼釘繩索破壞地質景觀；他建議內政部營建署應趕快依照海岸管理法劃定保護區，才能釐清管理權責。