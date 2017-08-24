〈南部〉高捷運量 8月大爆發

2017-08-24

〔記者王榮祥／高雄報導〕把握暑假人潮，高雄捷運公司規劃多項活動，加上阿妹演唱會助攻，八月前三週運量大爆發，每日平均約十八萬四千餘人次；本週五到週日阿妹高雄系列演唱會最後三場，可望讓高捷八月成績再向上衝刺。

每年暑假人潮是高捷運量最「補」時刻，以往七、八月間，日均運量動輒在十六萬五千餘、甚至衝破十七萬人次，去年適逢大魯閣開張，七月達十七萬九千餘，八月更衝到十八萬七千餘人次，成為高捷歷年運量最熱的夏季。

今年暑假，高雄觀光雖無新焦點，但各類活動、優惠一樣多，高捷更是陸續推出動漫季系列活動、三對三鬥牛籃球賽，傳統的暑期營隊也持續辦理，為整體運量挹注龐大人氣。

尤其天后張惠妹在八月中、下旬，連三週在高雄規劃八場演唱會，大批妹迷湧入高雄，讓高捷八月運量整個爆發。

高捷統計，七月日均量十六萬八千餘，八月前三週達到十八萬四千餘人次，其中阿妹演唱會地點高雄巨蛋站，演唱會當日運量動輒破兩萬人次（以八月廿日為例），當日全線運量更達廿四萬六千餘人次。

高捷指出，阿妹高雄系列演唱會最後三場本週開唱，絕對可讓高捷八月運量再往上衝刺，加上高雄展覽館還有滅火器樂團策劃的火球祭搖滾樂盛事，很有機會突破去年八月紀錄，再替高捷盛夏寫紀錄。