〈北部〉偷拍比基尼辣妹 外澳「攝」狼被逮

2017-08-22

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣頭城鎮的外澳沙灘，近年已成為縣內著名的衝浪聖地，許多比基尼辣妹穿著清涼，在沙灘消暑，但近期卻傳出有偷拍「攝」狼現形，戴姓男子被指控拿著單眼相機，在沙灘上偷拍比基尼辣妹胸部等私密部位，但員警到場時，戴已將照片刪光，無法將戴男帶回調查；警方表示，未來會增加沙灘巡邏密度，針對偷拍行為加以勸導。

外澳沙灘位於烏石港北面，是近年衝浪客的愛好海域，被稱為台灣第二個墾丁，每到夏季就可以看見街頭與海灘上有許多比基尼辣妹走動，但前日下午兩點，四十五歲的戴姓男子，在沙灘上拿著單眼相機，對著辣妹們偷拍，被一名吳姓女子當場抓包，立即報警。

吳女將事件po網指出，戴男在沙灘徘徊多時，鏡頭不時對著女性私密部位，多次口頭勸告完全無視，也不願意出示已拍攝的照片，後來因對著她胸部拍第三次，她忍無可忍直接報警，中途等待警察來時還趁機偷刪照片，再藉故說有急事要離開，呼籲女生注意。

員警獲報後到場，戴男確實已將拍到的私密照照片全部刪除，也辯稱是在公共場所拍照是沒關係；因為戴的照片沒有亂散布，員警無法以違反性騷擾防治法帶回調查。

警方呼籲，民眾在海邊拍照，切勿針對他人私密部位，讓人有被騷擾的感覺，以免涉及性騷擾和妨害秘密罪嫌，警方也會在暑假期間，針對海岸沙灘加強巡邏，針對偷拍者也會進一步的取締與勸導。

台北市吳姓女子說，聽到類似的事情會感到害怕，有這樣行為的人非常奇怪，外澳沙灘的海岸風光真的很好，以後穿比基尼，會帶更多值得信任的朋友同行，以保障自身安全。