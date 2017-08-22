〈北部〉近3千萬打廣告 花蓮青宅沒影被檢討

2017-08-22

計畫欠嚴謹 4度流標

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣政府二年前在新城鄉推出八百多戶、售價二百五十萬元的「青年安心成家住宅」，但今年起四度流標，確定無法如期於明年底完工，然縣府已花了近三千萬元行銷費用。對此審計部花蓮審計室決算檢討意見認為，縣府未先行規劃財源與經費需求的時程，違規以墊付方式支應廣告宣傳及用地收回費用，顯示推動計畫過程欠嚴謹。

縣府：一例一休廠商增加成本

縣府建設處回應，政府推「一例一休」增加廠商數億成本導致流標；且受限於給承購戶的價格不能調漲，縣府只得重新檢討修改工程內容，設法壓低成本，盼「儘速」辦理上網公開招標。另外，縣府將擇期召開青年住宅專案執行會議研擬後續配套，已繳訂金者縣府將全額退款，並研議保留承購資格。

審計部：工期縮短、違約金提高造成

審計部花蓮縣總決算審核報告認為，花縣府青年住宅計畫的媒體廣告行銷費用二千七百三十二萬元；圍籬工程、公共論壇、抽籤儀式等費用二○八萬元，加上用地、規劃設計及監造等經費，已支用高達二億一千多萬元；但縣府事先未審慎評估計畫可行性，工期也從六百四十天大幅縮短為五百二十天，逾期違約金也由依契約價金每日總額千分之一提高為千分之二，從而影響廠商投標意願，流標四次。

審計部認為，該案縣府預計投入二十一億餘元，但第一期金額即高達十七億多萬元，資金需求龐大，但計畫推動過程倉促，未事先審慎評估計畫目標、環境、財務、技術、人力及營運管理等可行性，導致財務收入不如預期、也未能順利發包，影響計畫進度，亟待徹底檢討並妥擬因應對策。

縣議員黃振富認為，比花蓮較晚推動的台東社會住宅，第一期工程早已動工；劉曉玫也說，與花蓮青年住宅幾乎同時宣布興建的台中安康社會住宅，工程進度超過五成，花蓮卻還沒有動靜，縣長傅崐萁計畫明年底將完工交屋，有如「世紀大騙局！」莊枝財批青年住宅花三千萬元打廣告，全成泡沫。