〈中部〉南院借展日國寶斷裂 交台北故宮修復

2017-08-20

〔記者曾迺強／嘉義報導〕故宮南院向日本大阪市立東洋陶瓷美術館借展的江戶時代「青花柳葉鳥紋盤」，上個月被發現斷裂，日方策展人小林仁緊急來台檢查後，研判盤體自然斷裂後滑落，排除人為疏失，後續交由故宮協助修復。昨天，故宮博物院院長林正儀與東洋陶瓷美術館長出川哲朗一同宣布，將採日本傳統的「金繼」（日文漢字，中譯為「金繕」）工法，以黏著劑接合斷片，並於裂縫處描上金線，預定明年元月底前可展示新生後的瓷盤，讓修復事件化為兩國合作的美麗回憶。

出川哲朗表示，「金繼」修復工法以「薄力粉」（低筋麵粉）與生漆調和為黏著劑，接合三塊斷片，裂縫處描上金線，保留斷裂痕跡，「與其說是修復，不如說是新生」。

出川哲朗說，故宮南院陳展用的壓力克支架為世界共通，研判展品滑落破裂原因，應是瓷盤中心點裂痕往外裂開，排除外力介入與人為疏失，推測可能是當年使用「轆轤」手拉胚製作時，胎土內外壓力不平均所致，「堪稱史上頭一遭」。

林正儀說，日方信賴故宮博物院修復專業，下月將把「青花柳葉鳥紋盤」由故宮南院運至台北故宮進行檢測與分析，日方會派員指導，在台完成修復，將完整記錄修復過程，且完成修復後，雙方將共同發表修復成果。

故宮南院陶瓷展廳正展出的「日本伊萬里瓷器特展」，共有一百六十一件文物，迄今逾一百五十萬人次參觀，其中，有三百多年歷史的「青花柳葉鳥紋盤」於七月十八日被發現自展架掉落斷裂，整個展期至明年十二月廿八日。