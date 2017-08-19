〈北部〉世大運觀賽 竹縣市接駁車每日調整

2017-08-19

〔記者廖雪茹、王駿杰、 邱俊福／綜合報導〕今天起到三十日世大運賽事期間，支援比賽場地的新竹縣、市提供免費接駁車，方便民眾前往觀賽。

縣府提供的免費接駁車，上午五點到晚上十點發車，整點統一自縣府站發車，班距約一小時一班，晚上十點、十一點及十一點半則由體育館發車，經第二運動場回縣府。

另世大運大會規劃的兩鐵免費接駁車（編號五二四），往返竹北火車站（新泰路側）、新竹縣立體育館、第二運動場、新竹高鐵站（大客車停放區），但接駁車資訊會依每日賽事調整，請參見世大運官網（http://www.2017.taipei/home）。

新竹縣府表示，已取得遠東集團同意，先提供百貨商場工地（暫無工程）給觀賽民眾免費停車，因緊鄰比賽場館，建議優先利用，自莊敬北路進入；觀賞柔道、武術及水球者，也可憑票停放體育場的停車場（三號入口）；新竹市食品路汽車停車格管制停放（東山街至博愛街，車格廿二至卅六號除外）。

新竹市政府表示，民眾若要到體育館賽場，可到新竹轉運站搭乘接駁車或步行或搭乘公車二號、三十一號、藍一區、藍線、世博三至「學園商場」、「體育館」站下車，步行前往賽場。

若要到清大賽場，可到新竹轉運站搭乘接駁車或步行至賽場或搭公車二號、三十一號、一八二號、五六○八號、藍一區、藍線至「清華大學」站下車，步行前往賽場。

而警政署因應世大運，也出動警犬隊七十六隻警犬進駐選手村與各場館，在新竹市縣的各賽事場館，都能看得到牠們的身影。

此外，一名私校王姓體育組長因世大運禁止錄影，昨天在新竹縣游泳館水球賽場，拿手機錄影還在臉書直播，嗆聲「不能錄影，爛！」引起網友撻伐；校方表示，已立即要求把影片撤下，將討論是否懲處。