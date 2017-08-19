〈北部〉208公車下週一上路 前3天免費

2017-08-19

串連高鐵、台鐵 方便通勤

〔記者謝武雄／桃園報導〕由統聯客運營運的二○八公車將於廿一日上路，前三天免費，市長鄭文燦昨出席通車典禮時表示，二○八公車從高鐵桃園站出發，行經大園、內壢、八德，最後到達八德區介壽路、豐德路口，沿途有七所學校、高鐵、台鐵車站，對學生、民眾上學、通勤非常方便，也適用公車「買一送一」政策，民眾可多加利用。

鄭文燦表示，二○八公車路線經過萬能科大、元智大學、陸軍專科學校、大園高中及興仁、中正、華勛國小七所學校，方便學生搭車，行駛路線也串連高鐵桃園站、內壢火車站以及八德重劃區，未來鐵路地下化及捷運綠線完工後，會將捷運、高鐵與台鐵連結起來，讓市民通勤、上學及交通轉乘更加方便，有助提高公共運輸使用率。

鄭文燦說，市府加快開發新的公車路線，讓市民多搭公車、少開車，也減少空氣污染，會要求交通局、八德區公所、中壢區公所利用「區里系統」及ＤＭ文宣廣為周知。

統聯公司總經理朱玉書指出，二○八公車使用多卡通系統，包含悠遊卡、一卡通、遠鑫卡、愛金卡都適用，共有十輛低地板公車專跑該路線，尖峰時段約廿至卅分鐘一班車、離峰時段卅至六十分鐘，發車時間從早上六點到晚上十點，高鐵桃園站及「八德區介壽路、豐德路口站」同時發車，來回共發車六十班次，未來會視民眾搭乘情形進行調整；二○八公車路線全長二十三公里，票價為五十五元。

交通局長劉慶豐表示，民眾可藉由二○八公車轉乘高鐵、台鐵，也可在高鐵站轉搭機場捷運出國，對於青埔、內壢、華勛、八德地區民眾相當方便。

適用公車「買一送一」政策

此外，二○八公車適用「買一送一」政策，票價為八公里內十八元、超過後每公里二．五八元，若持市民卡搭車，第二趟可減免十八元，民眾可多加利用，例如，從高鐵車站出發到萬能科大剛好八公里十八元，第二趟則是免費，平均每趟九元，另萬能科大學生可申請市民卡學生卡，享有七五折優惠，平均每趟七元。