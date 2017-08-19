〈北部〉大溪山豬湖生態園區 打造水岸新亮點

2017-08-19

市府斥資逾4千萬 明年5月完成

〔記者李容萍／大溪報導〕大溪區月眉里大漢溪右岸的山豬湖面積有十八公頃，過去為北台灣知名戶外教學及休閒園區，十多年前因土地佔用河川違法經營遭強制拆除後閒置，但山豬湖仍保有豐富的自然生態，市府水務局爭取約四二八八萬元經費，啟動「大漢溪山豬湖生態親水園區工程」，預計明年五月完成，打造大溪水岸新亮點，成為大溪旅遊的新選擇。

水務局長劉振宇指出，「大漢溪山豬湖生態親水園區工程」分為三部分，首先拓寬月眉段聯外道路，將現有三米自行車道拓寬為七米寬道路，全長一．二公里，並打通至月眉停車場，拓寬改善月眉聯外交通，串連大溪老街至山豬湖園區動線；其次，園區內包括環園車道、生態觀察廣場工程、生態解說木棧道、解說設施、戶外照明設施，發展為環境教育園區；最後是永福溪兩岸搭建聯外鋼構橋，方便自行車從月眉休閒農業區直接進入山豬湖生態親水園區。

市長鄭文燦多次踏勘山豬湖重申，市府已向農委會提案申請劃定大溪月眉休閒農業區，整體規劃包括周邊李騰芳古宅、山豬湖自然生態公園與休閒農場等景點。鄭文燦也提到，此區擁有人工濕地、大溪水資源中心，市府將與經濟部水利署協調，規劃興建中庄調整池至山豬湖生態親水園區的跨橋，以連結大漢溪河岸東西邊，工程經費約一億元，好讓自行車能連通大漢溪兩岸。