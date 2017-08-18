〈北部〉竹市不需輕軌？市府:深入評估運量

2017-08-18

國民黨議會黨團籲別蓋輕軌

〔記者洪美秀／竹市報導〕國民黨新竹市議會黨團昨天呼籲市府不要再搞輕軌，把搞輕軌的力氣用來提高育兒津貼及做好市區公車系統，才能符合民意所求。

市府交通處長倪茂榮表示，新竹市民值得擁有安全、不塞車的交通運具，因此依據市府廿二年來對輕軌所做的評估，向中央爭取納入前瞻基礎建設計畫並希望全額補助，明年完成評估後，市民會對輕軌的未來發展及方向更清楚了解。

國民黨新竹市議會黨團書記長林耕仁說，廿年前新竹市需要輕軌，並不表示廿年後仍需要。就像廿年前大家都用BB call，現在誰在用？建一條輕軌，至少要十年，無人車都已經在台北市街頭跑了，十年後新竹市輕軌才蓋好，不就馬上被淘汰？

倪茂榮說，市府已獲中央補助兩千四百萬元進行輕軌和新竹大車站的可行性評估，交通處會針對輕軌運量、路線及營運等進行更深入評估。

民調不同調 綠營：問卷題目設計

針對最近不同民調結果分別指出各有六成市民支持、反對興建輕軌，國民黨新竹市議會黨團發言人陳治雄說，各家民調的依據不同，到底誰是假民調？市民自有公評。但輕軌議題隨著市民越來越了解，相信市民會更清楚。

民進黨新竹市黨部主委曾資程、執行長賴稟豐認為問卷題目設計，如果明顯用負面方式詢問受訪者，就會導出負面的結果，完全忽略建設完成後所帶來的便民效益。以台北捷運為例，至今仍在虧損，但代表的社會效益早已超越其建設成本。