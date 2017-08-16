〈北部〉八德西坡埤塘公園 水池優養化嚴重

2017-08-16

〔記者鄭淑婷／八德報導〕即將完工的桃園市八德區西坡埤塘生態公園，大、小池近日出現「優養化」問題，尤其大池優養化程度較為嚴重，池水已呈現草綠色，水面漂浮死亡水藻、魚屍，甚至遭人傾倒廢棄物，不時飄散出惡臭，市議員呂林小鳳接獲居民陳情，昨天邀集相關單位會勘協調解決辦法，水務局表示，優養化可能因池水缺乏流動及循環所致，將加裝曝氣設備提高氧量；呂林小鳳表示，偷倒的廢棄物經檢驗含有重金屬成分，要求相關單位調閱監視器揪出元凶。

市府、石門農田水利會將位於八德區和義二街的員六十二號池，改闢為「西坡埤塘生態公園」，居民說，近日大、小池漂浮死亡水藻、魚屍及被偷倒的廢棄物，散步的居民常聞到惡臭；呂林小鳳邀集市府水務局、環保局及水利會人員會勘，初步研判主要的原因是「優養化」，其中大池池水已呈現草綠色。

「優養化」指的是水中氮、磷含量過多，水藻蔓生造成水中含氧量不足，魚、水藻因缺氧而死亡，水務局表示，研判可能是灌溉期間用水增加，外水無法進入，加上近來雨水不多，埤塘儲水幾無流動及循環，會加裝曝氣設備提高水中含氧；水利會也緊急派員打撈水面漂散的髒污、垃圾。

居民另反映，生態公園施工時，將埤塘周邊栽種近卅年的苦楝樹移走，希望工程完工前能將樹移回，連通埤塘步道及一般道路的通道，因土地跨及水利會、區公所，通道只做了半套，前有鋪磚、後為泥路，行動不便的老人家、小孩出入不便。