〈南部〉車潮人潮爆量 墾丁逾10起車禍

2017-08-14

12日湧入一萬六千六百餘車次

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏東恆春半島今年夏季遊客人數差強人意，經歷七月底海棠颱風肆虐放晴，上週末迎來端午連假後單日最多人潮，南下車流擠入超過一萬六千車次，但是也出現了不少狀況，除了有民眾溺斃，光墾丁地區就超過十起以上車禍事故，警方呼籲近日南下墾丁務必保持耐心，注意安全。

根據統計資料，十二日恆春半島南下湧入一萬六千六百餘車次，逼近端午連假的一萬七千餘車次，更遠超過春天音樂季單日的一萬三千餘車次，整個墾丁地區各大海灘、大小街道人車滿滿，晚上的墾丁大街更是寸步難行。

恆春半島暑假人潮最多的週末

恆春警方分析，上週末爆滿人潮，除了是海棠颱風後延期到訪的遊客，還有南下爭睹流星雨，及搶在農曆七月（陽曆八月二十二日）前出遊的家庭遊客，依南下車流量粗估，恆春半島瞬間湧入超過五萬名遊客，是暑假人潮最多的一個週末。

滿滿人潮背後也凸顯不少問題，缺乏拖吊場造成違規停車嚴重，間接形成交通事故，光墾丁地區一天就發生逾十件交通事故；輕忽大海威力及海域管理問題，也出現白砂灣一名遊客溺斃、兩名佳樂水泳客一度被漂至外海的意外。

資深導遊阿宏分析，短期的爆量人潮並非墾丁之福，只是凸顯交通雜亂、海域管理以及環境維護仍是恆春半島發展觀光的痛處，除了政府部門出面處理，當地居民業者自律及勸導消費者，才能翻轉當地旅遊頹勢的解藥。