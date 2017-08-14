〈台北都會〉三鶯線站體墩柱卡綠地 鶯歌人憂去哪運動

2017-08-14

〔記者張安蕎／新北報導〕施工中的捷運三鶯線，在鶯歌區大量使用公園及綠地設置站體、墩柱，雖然減少徵地費，但也導致周邊住戶多達三萬人的三號公園、地標公園等面積縮小，捷運高架路線未來也行經三鶯新生地，將大片綠地切割一半，讓民眾憂心「以後要去哪裡運動？」

全線採高架 下方維持公園綠地

對此，捷運局副局長李政安表示，雖有部分公園的用地面積減小，但三鶯線也將帶動「公八」公園開闢，針對民眾的需求，將由農業局綠美化環境景觀處、區公所討論，規劃更完善的城市綠地空間；捷運局也公告，三鶯線全線採高架型式，橋樑墩柱下方空間仍維持公園綠地使用，將利用墩柱及隔音牆等設施整體設計，降低對視覺的衝擊。

多處公園被切割 民憂完整性不足

捷運三鶯線在鶯歌區設置五站，其中「陶瓷老街站」將在三號公園內設置站體及墩柱，「國華站」使用尚未開闢的「公八」公園用地設置站體，「永吉公園站」出入口也使用公園、機關等公共設施用地；另外將在「地標公園」及尚未開闢的「二號公園」墩柱，讓鶯歌區多處公園的完整性受到影響。

建國里里長林清得說，三號公園是鶯歌區內最大的公園，一旁有停車場，因為鄰近陶瓷老街，除了觀光遊客，每天有多達七個里的里民經常來此健走、休憩，架設捷運圍籬後，將導致公園面積減少三分之二，「恐怕只剩一條水泥地可用！」不但無處運動、停車位變少，也讓觀光門面變差了。

林清得表示，位於永明街口的地標公園是狹長型，短短八十公尺就設置四個墩柱，佔掉公園大半面積，讓里民憂心未來恐怕沒地方運動。

議員促闢二號公園 讓民有地方活動

市議員蘇有仁也反映，捷運三鶯線不但切割市區已開闢的公園，更因路線穿越三鶯新生地，將大面積綠地一分為二，導致土地零碎化，建議市府應儘速開闢二號公園，讓民眾在捷運施工期間有其他休憩空間可以替代，並廣設遊樂休憩設施，彌補綠地減少的缺失。