美國對等關稅衝擊 台南虱目魚遭棄單、台灣鯛貨櫃海上漂泊

近年努力開拓美國市場的台南虱目魚產業，也難這波美國關稅戰衝擊。（台南市政府提供）

2025/04/08 18:48

〔記者王姝琇／台南報導〕美國總統川普開啟關稅戰，對等關稅4月9日生效，不只有珍珠奶茶大廠貨櫃正在海上漂泊，今天也傳出有台灣鯛貨櫃近日即將抵達美國，貿易商至今仍對貨櫃靠岸美國後，32%關稅要如何處理，摸不著頭緒。而原有機會進一步開拓美國市場的台南虱目魚，則是直接被美國廠商棄單。

台南是國內最大的台灣鯛產地，占全國45%產值，每年對美出口約4473萬美元，成為這波關稅戰的重傷產業之一。今天傳出有台灣鯛貨櫃即將抵達美國，貿易商對於32%關稅要如何處理，還未能理出明確的應對辦法；但最令人擔憂的，仍是關稅轉嫁導致美國零售價上漲，影響未來出口。

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農業局長李芳林進一步分析，關稅增加提高出口成本將影響產品競爭力，巴西因關稅較低（僅10%），可能成為強勁競爭對手，取代部分市場；同時要嚴防中國透過台灣「洗產地」，對台南產業造成衝擊；關稅轉嫁效應更可能導致美國零售價格上漲，影響消費意願，縮減市場需求。

農業局表示，確實有掌握到台灣鯛條凍貨櫃將抵達美國的訊息，但目前美國關稅相關訊息細節不明，必須等貨運到港後進行相關行政程序時，才能有更明確的掌握；市府將持續追蹤最新消息，適時協助業者解決問題，並強調為迎戰接下來的各種挑戰，對每種狀況的可能性發展超前部署。

此外，近年努力開拓美國市場的台南虱目魚產業也難這波關稅戰衝擊。

台南市出口至美國的虱目魚加工品尚無長期穩定的訂單。農業局表示，原本今年度台南市政府輔導廠商參加「北美海鮮展」，在美國接洽廠商當時收穫頗豐，原預計將有2至3個貨櫃訂單，但美國對台灣課徵32%關稅消息發布後，美國當地廠商均委婉表示，暫停後續產品討論，實為可惜。

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