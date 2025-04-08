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    破紀錄！川普預告國防預算將達1兆美元

    川普總統預告，美國新年度的國防預算將首度達1兆美元。（法新社）

    川普總統預告，美國新年度的國防預算將首度達1兆美元。（法新社）

    2025/04/08 18:57

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國總統川普7日表示，他準備批准約1兆美元（33.25兆）的國防預算，稱這是美國歷史上金額最龐大的國防預算，有利於美國在全球威脅日益加劇的情況下，確保自身軍事實力。

    美國政治新聞網站《Politico》指出，川普在與來訪的以色列總理納坦雅胡共同舉行的記者會上表示，他的政府即將推出高達1兆美元的國防預算。川普表示，「我們非常注重成本，但軍隊是我們必須建設的，我們必須強大，因為現在外面有很多邪惡勢力。他補充道，這將是美國政府給予美軍的最大規模資助。

    國防部長赫格塞斯隨後在社群平台Ｘ發文表示，川普「正在重建我們的軍隊，而且動作很快。第一個高達1兆美元的國防預算即將出爐」。赫格塞斯還補充道，川普政府計畫聰明地花掉納稅人的每一塊錢，培養軍隊殺傷力和戰備能力。

    據了解，川普計畫中的國防預算比美國國會通過的2025年度「國防授權法」（NDAA）的8920億美元（約29.6兆台幣）大幅增加。不過，各軍種也正尋求削減8%的個人預算，並將資金重新投資於國防現代化建設。

    川普並未具體說明這1兆美元是僅用於五角大廈，亦或包括其他機構在內的整體國防預算，但預計美國未來幾年預算中的國防開支都將超過9000億美元。

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