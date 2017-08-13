〈台北都會〉世大運貴賓券滯銷 陳景峻下令政務官認購

2017-08-13

每張5萬 16日提交認購名單

〔記者沈佩瑤、黃建豪／台北報導〕台北世大運於八月十九日登場，開幕式門票銷售亮眼，但每張高達五萬元、共兩百張的貴賓券卻滯銷，僅售出約四十張。昨傳出台北市副市長陳景峻下令，要求各局處政務官認購貴賓票，還訂下期限，要求在十六日提交認購名單。市長柯文哲受訪時強調沒有強迫，但最後階段了「就再促銷一下」。

柯文哲：沒強迫 再促銷一下

據了解，開幕式貴賓券無法在世大運官網購買，需透過專線訂購，總共兩百張，除可擁有最佳視野欣賞開幕式表演外，還包含開幕式茶酒會入場券、聖火造型LED燈及金銀銅三色徽章等周邊；目前僅有扶輪社、牙醫師公會等社團成員認購約四十張左右。

200張貴賓券 僅賣出40張

陳景峻昨天表示，看到媒體報導指票券銷售不佳，因此昨早的世大運晨報會議中，要求相關單位提出報告，發現開幕式貴賓席共兩百張，現在僅賣出四十多張，考慮到開幕式當天不但總統、市長等長官會出席，還有來自世界各國的貴賓，並轉播至全世界，若是靠近場邊的貴賓席空蕩蕩，恐怕有損台灣的國際形象。

陳景峻：貴賓席太空 恐有損台灣形象

他強調只有要求政務官協助推動認購，「不能牽涉到事務官，因為事務官是中立的」，也沒有規定每個人要負責幾張，但畢竟世大運牽涉到體育賽事的政策執行，且是台灣過去四百年來最大的運動賽事，政務官也應負起責任。至於「八一六大限」，陳景峻表示，考慮世大運八一九就要登場，貴賓券還需檢核身分等，相關程序較為複雜，預留作業時間。

柯文哲下午出席活動後受訪時說，不會強迫，只是開幕式的票八百元太便宜了，所以需要一些贊助票，「一張五萬元，擺明就是要拜託企業贊助」，他坦言五萬元的票比較難賣，這段時間很多團體都有幫忙，現在就看還剩下幾張，再去促銷一下。

都發局長林洲民表示同仁已有告知這件事，他還在了解狀況看如何協助。交通局長張哲揚則坦承確有此事，但張緩頰稱，這是國際盛事，可以請熟悉的親友來買票，並沒硬性要求，也沒強迫局長就一定得認購。