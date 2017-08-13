〈中部〉甘霖基金會新餐廚啟用 日供千餘便當

2017-08-13

更多獨居老人、身障者享用熱餐

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台灣獨居老人日益增多，甘霖基金會每天中午都送九百個熱騰騰的餐盒給獨居老人及身障民眾，但原來的「灶腳」已不敷使用及遭到鄰居抗議，甘霖四處尋覓，終於找到西屯安和路落腳，每日可生產一千多個便當，幫助更多老人。

甘霖生產便當的「新灶腳」昨揭牌，並命名為「送餐中心—樂饗餐廚」，社會局長呂建德、市議員劉士州、西屯區長何國裕、維他露基金會董事執行長侯至祥等人都與會祝福。

呂建德對甘霖十八年來提供長者及身障者風雨無阻的送餐表示感謝，而且不僅僅是一個餐盒而已，因志工會同時進行關懷及問候，讓這一個餐盒的溫暖更是加倍，未來新的「樂饗餐廚」，不但是送餐的中心，更將成為老人家的共餐據點。

愛心送餐18年 召募志工、資金

甘霖基金會表示，這十八年來，送餐中心歷經了三次的搬遷。經四處尋覓，於今年五月順利搬遷至西屯區安和路，也將廚房取名為「送餐中心—樂饗餐廚」，因空間有一五○坪，比過去大兩倍可放置更多的設備，如飯可以煮一次就達標，不必分次煮，而且菜也可以一次煮好，志工包飯的空間不再擁擠，速度也更快。

然而，甘霖面臨重大困境，由於過去位在南區，如今搬到西屯區，過去就近服務的志工大量流失達一半，原本一二○位志工，只剩下六十位。

此外，由於搬遷、裝修及設備的購買，讓甘霖基金會增加了七百萬元的資金缺口，只能四處募款，目前只募到二百萬，還有五百萬的缺口，但甘霖服務不能中斷，會持續讓弱勢長輩有營養美味的飯食。