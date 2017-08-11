〈南部〉鑫聖煤灰堆積 41工廠簽國賠請求書

2017-08-11

工廠陳情 要求鑫聖遷移

〔記者黃文瑜／永康報導〕永康鑫聖工程公司煤灰堆積，造成上月遇大雨煤灰隨水流出，積淹該地區路段、工廠，煤灰堆積處也占用工務局土地超出原本工廠的範圍，幾棵小樹之隔，就是台南市區往來南科的鹽水溪便道，有用路人擔心遇雨「前次淹工廠，下次淹便道」，行車安全沒保障，環保局雖已針對鑫聖開罰，但該區四十一家工廠卻不見鑫聖公司改善，認為環保局督導不周，昨日完成簽署五百份國賠請求書，十一日將到環保局陳情，希望環保局撤銷該工廠執照，並要求鑫聖遷移。

環保局︰民眾陳情 一定會接待

環保局表示，三年來已開出空氣污染及廢棄物清理相關規定罰單裁罰一百五十二萬七千二百元罰鍰及四件移送案，目前已停止鑫聖的試俥執照，並駁操作許可申請，工務局也發公文要求鑫聖將原物料移走，若是民眾陳情，一定會接待，讓民眾了解目前處理進度及要求鑫聖改善項目。

鄰近工廠負責人表示，國家賠償請求書約達五百人，涵蓋範圍從永康區洲工街到正南二街與洲尾街，主要是針對身體損害、精神賠償及工廠停工損失、機器設備損壞等項目，申請金額共約五十億元，並強調鑫聖三年來都未改善其工廠設施，即使上月被停止試俥執照，限期改善至今近一個月連舖蓋防塵都沒做，任由煤灰飄飛，不顧鄰近廠區人員的健康「沒有誠意」，因此即使未來聖鑫有改善，該區工廠也要求鑫聖遷廠。

鑫聖︰原物料位置調整好後 進行舖蓋

鑫聖工程則表示，因收到政府公文要求變更產業類別無法營運，才造成原物料堆積，目前正在進行調料動作，讓原物料不要太高，才不會一直往外吹，並且將靠近鹽水溪橋路面的原物料也調進工廠，不致影響用路人安全，將所有原物料位置調整好後會進行舖蓋，否則會影響調料工程，水泥牆也在建置中，估計投入二百萬元改善，並且希望政府能協助尋找可代處理的同業，不然處處被同業打槍，堆置的原物料無法消化。