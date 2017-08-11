〈南部〉台東惡地泥岩走山 三年近五千萬整治

2017-08-11

去年豪雨大走山 路崩屋裂

〔記者張存薇／台東報導〕台東縣卑南鄉富源村可以腑瞰台東市平原，雖有美麗的惡地地景，但卻因利吉泥岩顆粒細、易被雨水沖蝕，只要颱風豪雨就造成災情，去年十月豪雨更造成大走山、四戶民宅路崩屋裂，立委劉櫂豪爭取整體評估、規劃改善，水保局已同意三年四千七百八十萬元經費徹底整治，保障富源村及台東市富豐里共五百五十六戶、一千四百多人生命財產安全。

劉櫂豪昨天上午與水保局台東分局長王志輝、卑南鄉長許文獻、富源村長羅再銘到現場會勘，王志輝說明，富源溪兩旁是利吉泥岩集水區，只要水處理不好、就容易造成土石崩塌、地形也跟著移動，以往都零星處理，民國一百零三年開始整體規劃，希望做好區域防水、徹底解決治山防災。

村長羅再銘表示，因為下雨時泥岩很容易隨水崩塌、放晴後變乾也會崩落，只要颱風豪雨就造成災情，而富源村對外兩條主要道路包括一九七縣道、富源路都因山區泥岩持續往下拉扯而路面龜裂。

一、二期工程最快月底前發包

劉櫂豪表示，透過整體調查及規劃，才能找出問題所在、大規模防治，原本去年即要執行一期工程，但碰到莫蘭蒂颱風影響而重新測量，與今年的二期工程合併約兩千八百卅萬元經費，工程包括混凝及箱型石籠護岸、沈砂池、擋土牆等工程，最快八月底前可發包，明年汛期前完工，明、後年亦有三、四期工程及富源橋下游排水改善工程將施作，整體經費四千七百八十萬元。