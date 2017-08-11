〈南部〉水公司挖深井 吉洋里長、立委籲停工

2017-08-11

〔記者黃佳琳、陳文嬋／高雄報導〕自來水公司計畫在旗山與美濃區交界的手巾寮地區，鑿設八口深水井，當作大高雄地區儲備水源利用，引發當地民眾反彈，集結阻擋水公司施工；水公司不顧兩年前由立委邱議瑩召開的協調會所做停工決議，前天私自派機具進場，被居民發現後，再度引爆民怨。

否認偷偷施工 水公司：市府、水利署同意

水公司處長王明孝昨表示，工程已延宕四年，已達政府規定最後期限，協調周遭十里用戶超過二十次，同意地方提出三項訴求，包括免費裝設自來水、依抽水量比例回饋地方，甚至保留一口井供地方使用，更取得十里超過六成用戶同意裝設自來水的同意書，且經市府及水利署同意，昨強制進場施作，否認暗夜偷偷施工，強調依法有據，盼地方能釋疑，讓工程能儘速完工。

反對深水井自救會認為，自來水公司在當地沒有做好自來水管線，數百戶居民無自來水可用，水公司卻要搶他們的地下水，甚至擔心水公司超抽地下水導致地層下陷、農地無水可用等風險，因此堅決反對計畫實施。

前年決議停鑿 里長：從未同意進場施工

居民多年來始終堅持反對立場，前年邱議瑩與經濟部水利署協商後，決議水公司應立即停止開鑿新井的作業，但水公司竟在前晚偷偷派人進場施工，居民發現後，動員包圍施工現場，迫使工程暫停。

昨天上午，居民持續在施工現場集結阻擋工程，到場與居民溝通的自來水公司七區管理處處長王明孝直指，工程已延宕多年，且已獲「多數」居民同意才進場施工；但當地吉洋里長曾順昌說，他從未同意過可以讓工程進場，不曉得水公司的依據在哪？

臉書PO文 邱議瑩：回國協調前不得動工

人在國外開會的邱議瑩透過服務處主任到場，向水公司表達應立即停工的訴求，並透過臉書嚴正要求水公司務必等到她回國再開協調會，在此之前，機具不得進場動工。