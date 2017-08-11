〈北部〉《羅東林業園區》國產材環教基地 森藝館二期工程打造

2017-08-11

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣羅東林業文化園區的森藝館，原為儲木及員工宿舍，木造老建築不敵歲月摧殘，經林務局修復後，由義美食品進駐經營，館區旁二期整建工程，預計十一月竣工，將規劃為國產材環境教育基地。

羅東林業文化園區前身羅東林場，一九二四年建成，早期是太平山林鐵終點站，山區運下來的檜木在此輸出交易，造就羅東繁榮，作家黃春明在書中把林場周遭瀰漫的「檜木香」形容為「羅東味」。

原味改造 拚11月落成

園區北側有整排檜木建築群，過去是林場工人宿舍，以檜木、扁柏建成，屋齡即便超過八十年，仍可聞到檜木獨有香氣，一期修繕工程空間取名森藝館；二期工程針對另兩棟員工舊宿舍整修，已在六月動工，將參考日治時期木製榫接結構工法，儘量維持原味，希望二期落成後，成為國產材環教基地，做為國產材產品展示、教育使用。

羅東林管處說，台灣每年進口木材逾六百萬立方公尺，國產卻不到六萬立方公尺，林務單位將透過柳杉疏伐，提高國產材比例。

根據統計，全國人工林面積約四十四萬公頃，多為日治時期到二戰後初期所種的柳杉，十三．七萬公頃具有開採價值，其中約二．八萬公頃位於羅東林管處轄區，柳杉生長年限短，平均五十年就會老化，必須定期更新，才不會影響國土保安及水土保持。