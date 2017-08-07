〈台北都會〉談進步的價值／不用世代戰爭 柯:價值為導向

2017-08-07

〔記者鍾泓良／台北報導〕市長柯文哲前天公布明年市長競選主軸為「進步的價值」，柯昨解釋，從洪仲丘事件、太陽花學運到二○一四年選舉，他不停思考台灣政治、大規模公民運動後要往哪個方向。他說，台灣人抱怨廿幾年藍綠控制政壇，分析那場選舉是「世代的戰爭」，但他不願用世代戰爭取代藍綠對抗，因此提出「價值為導向的政治」，並笑稱「自己當學者比當市長成分還多」。

柯文哲稱將市政預算都放在網路上民眾可公開瀏覽，不用議員監督，但惹得議員不滿。柯文哲說明，過去希臘雅典城邦政治是「直接民主」，後來十七世紀「間接民主」出現是因為國家太大，無法用直接民主。而當網路出現後，直接訴諸民意又是一個方向，所以現在應當是間接民主往直接民主移動的過渡期。

媒體追問柯文哲是否認為未來不用議員監督？柯則反問，未來是多久，指間接民主興起也花了一、兩百年；但他也說，台北市議員平均素質都很高，「有人說比立法院還高」。

他說他在議會備詢時，每個議員講的，市府都認真研究。

另外，柯文哲昨出席「北投割稻趣體驗」活動，正逢自己生日，北投農會為柯文哲準備蛋糕跟花束，並唱生日快樂歌。媒體詢問明年連任是否也是生日願望？他回，「連任是額外的」，盡量去做就好。