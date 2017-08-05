〈台北都會〉三峽社宅缺財源 52億元分期興辦

2017-08-05

〔記者賴筱桐／新北報導〕房價居高不下，為協助青年及弱勢族群解決居住問題，新北市政府擬在三峽區國光段國有地興建一千三百廿五戶社會住宅，第一階段僅規劃兩百廿戶，另千餘戶財源尚無著落，審計部點名須檢討改善。城鄉局回應，三峽國光段分期分區、逐年編預算興辦，一○八年底完成。

千餘戶未建 審計部點名檢討

依據審計部一○五年度新北市地方總決算審核報告指出，市府預計在三峽區劉厝埔國宅用地（三峽國光段）興建社會住宅，內政部營建署同意土地有償撥用，中央補助八．八億元，市府自籌三．八億元，土地已經取得，但市府僅規劃兩百廿戶，尚有千餘戶無財源規劃。

城鄉局：第一階段220戶 廠商評選中

城鄉局企劃建築科長黃永盛表示，三峽國光段預計興建一千三百廿五戶，扣除土地成本，總建造經費需五十二．四億元，考量市府財政因素，採分期分區興辦，第一階段兩百廿戶須花費八．六億元，從都更基金提撥預算分四年編列，去年啟動規劃設計作業，目前進行廠商評選，預計月底簽約，一○八年十月完工。

黃永盛解釋，第二階段一千一百零五戶列為中長期方案，已完成一千五百餘戶社會宅，其餘都在設計、規劃、施工階段，一○八年底前可完工，所以全市七千戶政策推動不受影響。

三峽國光段社會住宅基地坐落台北大學腹地，周邊有北大國小、龍埔國小等文教區，緊鄰捷運三鶯線LB06站預定地，交通與生活機能便利。

另外，審計部指三峽北大安置住宅工程有履約違約金爭議，新店中央新村北側社宅進度落後等問題，黃永盛說，北大安置宅其中廿六戶做為社會住宅，市府與廠商的履約爭議尚在協商，但房屋陸續點交，不影響民眾入住權益；新店中央新村北側社宅預定一○八年底完工，工程沒有延宕。