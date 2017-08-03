〈中部〉人口超越高雄 台中躍全國第二大城

2017-08-03

至7月底 比高雄多309人

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市打敗高雄市，成為全國第二大城市。台中市長林佳龍二日在捷運綠線土開招商說明會上宣佈，根據內政部統計，台中市人口數七月底已達二七七萬八一八二人，比高雄多三○九人，正式成為台灣第二大城。

台中市人口為何超越高雄市原因，市長林佳龍分析，除托育一條龍等社福佳，讓年輕人願意生產，並創造移居台中誘因，人才願意來，像台積電在台中投資七千五百億元，創造五千個工作機會，帶動食衣住行發展。

林佳龍表示，台中市區域計畫已獲內政部審定通過，讓「大台中一二三（一條山手線、二大國際港、三大副都心）」不再只是願景，加上大台中山手線、捷運藍線、捷運綠線延伸彰化、台鐵成功追分雙軌化都順利納入前瞻計畫，三大利多讓台中市成為蛋黃區，擴大至彰投苗，建構出中台灣完整的區域發展藍圖。

林佳龍說，「屯區市區化」對台中市成為台灣第二大城貢獻良多，大里及太平區人口均超過廿萬人、霧峰區人口也在回流與增加，他強調，改變已經開始，並在大屯區逐步實現。

內政部戶政司長張琬宜指出，人口成長包括自然增加與社會增加，自然增加是出生數扣除死亡數，出生高於死亡為正增加，社會增加是淨遷入扣除淨遷出，遷入高於遷出為正增加。

根據過去五年的統計資料，社會增加正成長人數台中市排名第二，僅次於桃園市，尤其在一○四年較一○三年成長一倍，年平均成長兩萬人；高雄市的社會增加皆為負值，直到一○五年轉為正值，年平均成長千人。

張琬宜說，以自然增加來看，台中市一直高於高雄市；社會增加上，台中市一直是正增加，高雄市從一○○年到一○四年是負值，一來一往，差距越拉越大。

社福佳工作多 吸引移入

張琬宜分析，自然增加原因可能與生育福利有關，社會增加則與工作機會、社會福利等有關；社會增加也會帶動自然增加，移入民眾可能在新城市組家庭、落地生根。

台中市總面積二千二百一十四．八九六八平方公里，排名全國第六位，六都排第二，截至七月底止，台中市人口數為二七七萬八一八二人，平均每月以一五六三人的速度成長。

市府民政局長周永鴻指出，台中市廿九個行政區中，北屯區人口增加幅度最大，超過廿七萬人，為全市最大區，中科園區鄰近的大雅、西屯成長也多，其他各區平均成長。