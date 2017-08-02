〈台北都會〉台北市推動實驗教育 6成3家長有意願

2017-08-02

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲上任後積極推動實驗教育，希望打破升學主義。目前全台北市共有五所實驗教育機構，其中有四所是在一○五學年成立，包含全國首創公辦「台北市影視音實驗教育機構」，以及北市第一所實驗小學「和平國小」；預計一○六學年將增加為七所。北市教育局長曾燦金昨指出，據統計，台北市有六十三％家長願意讓高中以下的孩子接受實驗教育，顯見實驗教育成為未來趨勢。

目前有5所 106學年增為7所

教育局長曾燦金昨天應邀出席民間推動「學學實驗教育機構」成立記者會，他回想多年前當科長時，曾有家長徵詢如何申請在家自學，他還協助擬定暫行要點，如今參與實驗教育的學生，從個位數增加到一二四七人。

教育局補充，北市到一○五學年已有五所實驗機構，分別為「私立台北蒙特梭利幼兒園」、「私立華德福教育（國中小）」、「台北市影視音實驗教育機構（高中）」、「北市和平國小實驗小學」，加上七月廿八日甫成立的私立「學學實驗教育機構（高中）」，一○六學年預估成長至七所。

而首間由公部門興辦的「台北市影視音實驗教育機構」，去年在寶藏巖聚落開學，第一屆招滿四十一位學生，一學期後共有五位同學轉學；第二屆則同樣招滿四十一名學生。

辦學部主任陳怡光坦言，轉學的同學主要是發現實際和想像有落差，例如有同學熱愛追星，進來才發現不但辛苦，而且追不到星。陳怡光也說，樂見有越來越多的實驗機構，歡迎任何交流對話機會。

「學學實驗教育機構」主要培養藝術設計人才，即起開放申請，凡年齡在十六歲至十八歲之間皆可報名，預計九月四日開學；一年三學季制，每季學費十萬元，一年共卅萬元。教育長詹家惠表示，官網已有初步的相關說明，正式簡章會在本週內上線。