賴清德宣布恢復軍審 卓揆：僅針對現役軍人軍事犯罪

行政院長卓榮泰今日表示，賴總統所裁示的軍事審判，只是針對現役軍人觸犯叛亂、利敵、洩密、廢弛職務及抗命等軍事犯罪時，才啟動軍審。（記者田裕華攝）

2025/03/14 09:23

〔記者謝君臨／台北報導〕中國滲透國軍頻傳，總統賴清德昨宣布將恢復軍事審判制度，引發熱議。對此，行政院長卓榮泰今（14）日表示，賴總統所裁示的軍事審判，只是針對現役軍人觸犯叛亂、利敵、洩密、廢弛職務及抗命等軍事犯罪時，才啟動軍審，並非對所有行為，已限縮使用對象和行為態樣，和過去軍審全面實施截然不同。

卓榮泰今率部會首長赴立法院進行施政總質詢，會前接受媒體聯訪，針對賴總統昨天宣布將恢復軍審一事作出回應。

請繼續往下閱讀...

卓榮泰表示，當極權境外敵對勢力用不民主、不自由的方式，破壞我國的民主和自由，身為國家領導人總統，當然必要在此時立即、且有效的做出保衛國家的安全措施，尤其是軍事審判，只是針對現役軍人觸犯叛亂、利敵、洩密、廢弛職務及抗命等軍事犯罪時，才啟動軍事審判，並非對所有行為。

卓榮泰強調，賴總統所稱之軍審制度，已限縮使用對象和行為態樣，和過去軍審全面實施截然不同。在民主發達的今天，在國人高度期盼政府保衛國家的今天，我們認為未來只有在這路上繼續強化，才是維護自由民主生活的唯一方式。

卓榮泰也說，有些與軍審相關的人員條例等配套改革，未來會全面展開必要修法和立法，在現階段整個民主成熟世代，行政院一定依照法律規定一步步完成，希望各部會能把所有總統在昨天的裁示，相關部會在職務上限期考核、完成，這樣才有整套制度維護國家安全。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法