〈北部〉桃園往台北9089國道客運 8月底前半價

2017-07-29

〔記者謝武雄／桃園報導〕由中壢客運、指南客運聯營的九○八九國道客運，已從六月二日起營運，市長鄭文燦昨天到桃園火車站後站了解營運情形時表示，九○八九路線從桃園、八德到板橋火車站、萬華火車站、中正紀念堂，最後到捷運古亭站，對旅客非常方便，即日起至八月底提供半價優惠，呼籲民眾多利用。

九○八九國道客運由中壢客運、指南客運聯營，共有十八輛公車專門行駛，尖峰時段約十到十五分鐘一班車、離峰時段是二十至三十分鐘一班車，從桃園火車站後站發車，時間為平日早上五點四十分到晚上十點半，假日是早上五點四十分到晚上十點；從捷運古亭站發車時間為平日早上六點半到晚上十一點，假日是早上七點到晚上十一點。

平日來回共發車112個班次

平日來回共發車一一二個班次，收費方式是桃園市任何一站到新北市任何一站都是六十元，到台北市任何一站都是八十元，原本客運公司規劃的乘車半價優惠只到七月底，如今展延到八月底。

鄭文燦表示，九○八九國道客運從桃園火車站後站發車，途經大湳上國道二號轉國道三號、台六十五線、板橋車站、萬華車站、捷運古亭站，從桃園到板橋約三十五分鐘、到台北約四十五分鐘，滿足通勤族及學生需求，形成北北桃一小時生活圈。

鄭文燦也到中壢客運公車查看車內空間及停靠站點，他得知九○八九國道客運有停靠中正紀念堂，開玩笑表示，中正紀念堂抗爭活動最多，這班公車最適合抗爭民眾搭乘。他要求陪同的桃園區長張世威和八德區公所合作，印製宣傳DM讓更多民眾知道，並透過「桃園市智慧區里系統」進行宣導。

交通局局長劉慶豐表示，「大溪─永寧」的七一○公車只到新北市土城區，採市區公車方式經營，享有使用市民卡買一送一、上限車資不超過六十元優惠，但九○八九路線從桃園市到台北市，已跨越兩市，只能申請國道客運，因此不能享有市區公車的優惠。