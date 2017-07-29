〈中部〉2千噸底渣堆口湖 民憂污染抗議

2017-07-29

〔記者陳燦坤／口湖報導〕口湖鄉垃圾轉運站堆置二千多噸底渣，民眾憂心農漁產受污染，強烈反彈；雲林縣府昨天派員前往地方說明，強調低渣已處理成資源化產品，不會溶出有害物質，污染農漁產品；但民眾仍要求縣府儘速移除。

縣府：已處理成資源化產品

雲林縣府今年初以每去化一噸垃圾需運回一．八噸底渣為代價，換取其他縣市協助去化垃圾，目前已運回約六千噸底渣，口湖鄉垃圾轉運站暫置二千二百多噸，居民認為垃圾轉運站周遭是農田或魚塭，萬一底渣挾雜污水流入，將造成污染。

雲林縣環保局、農業處與環保署到口湖鄉公所，向民眾說明底渣不會污染農漁產品，但仍有民眾在高舉「農漁民抗議」、「抗絕有毒底渣，維護環境水質」等布條，同時抱怨公所未蓋帆布，塵沙四散，嚴重影響生活品質。

居民：未覆蓋 影響環境

縣議員蔡孟真質疑堆置場有違法堆置底渣之嫌，縣府強調堆置點符合堆置底渣地目，一切合法；前鄉代會主席王溪邊則不滿縣府底渣清運工程已發包，且古坑鄉首批堆置的底渣二百噸在廿五日已經開始清除，為何口湖鄉遲遲沒有動靜。

環保局長林長造表示，回運底渣是去化垃圾必須付出的代價，底渣是經嚴格檢查確認沒有污染之虞的資源化產品，環保局已全力盤點縣內能去化底渣公共工程，有去化能量時會優先去化堆置在口湖的底渣。