〈北部〉智慧城市 聚焦治理、生活、產業

2017-07-28

〔記者謝武雄／大園報導〕市長鄭文燦昨天參加一項「城市高峰論壇」，演講「智慧思維、城市再進化」，他表示，桃園市推動智慧城市，聚焦在智慧治理、智慧生活與智慧產業三個面向，以市民卡為例，已發行七十八萬張，一卡多用途，兼具社區門禁卡等功能，讓市民日常生活更便利。

這項論壇由市府和天下雜誌合辦，鄭文燦表示，在「智慧治理」上，市府推出「水情看桃園APP」，讓市民即時監看河川變化；「環境污染監控中心」使用物聯網（IoT）行動工具，可在三．七小時內完成公害申報案件處理；消防局「智慧行動派遣一一九」系統，消防員在抵達火場前，就能預知建築物及周邊所有資料；「智慧區里系統」讓里長不必跑區公所或市府，就能夠掌控案件進度。

在「智慧生活」方面，市府推出市民卡，可做為員工證、識別證、學生證、敬老卡、運動卡、醫療卡、社區門禁卡，也可以借書、繳規費，用途廣泛；市府也開發「虎頭山智慧導覽APP」，讓遊客更熟悉虎頭山生態；機場捷運提供4G WiFi，提供外國旅客友善的通訊環境。

鄭文燦說，在「智慧產業」方面，市府將觀光工廠、金牌好店、金牌好禮等計畫整合為「智慧商城計畫」，用大數據分析消費行為，讓產業經營得更好，市府把智慧城市視為長期目標來推動。