〈北部〉七星柴魚博物館燒光 重建獲援手

2017-07-22

〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮知名景點七星柴魚博物館十八日凌晨遭祝融，業者估計損失上億元，行政院東部聯合服務中心執行長許傳盛昨偕同甫上任的財團法人台灣中小企業聯合輔導基金會董事長賴坤成，前往拜訪母公司宗泰食品集團，了解紓困需求，強調會盡全力協助重建，讓柴魚博物館盡快「浴火重生！」

花蓮知名「七星柴魚博物館」隸屬宗泰食品集團旗下子企業，前身為一座閒置的柴魚工廠，創辦人余宗柏於二○○三年斥資上億元轉型為七星柴魚博物館後，進駐許多漁產製作器具及技術，成功將傳統產業賦予新精神；十八日凌晨，卻不幸因疑似灶爐起火，導致占地五百坪的館區瞬間陷入大火，五大主題展示區付之一炬。

甫上任的財團法人台灣中小企業聯合輔導基金會董事長賴坤成，首次出差就前往宗泰食品拜訪創辦人余宗柏及董事長余國基，除表達慰問之意，更強調重建全台唯一以柴魚為展示主題的「七星柴魚博物館」已是社會責任，站在輔導中小企業立場責無旁貸。

他說，目前中小企業聯合輔導基金會經營輔導部經理洪穎文、中小企業信用保證基金花東服務中心主任黃新宗、玉山銀行花蓮分行經理王明達等人，已陸續了解宗泰企業的紓困需求，將派專員前往協助診斷資金缺口、撰寫企劃，讓宗泰食品安心重建。

董事長余國基說，未來長期資金需求確實比較緊繃，會積極與相關單位保持聯繫，感謝政府官員願意走入基層為民服務，另也感謝逾卅萬名的支持者，在臉書粉絲頁按讚鼓勵，柴魚博物館一定會重新開幕。