〈北部〉馬路放生蛇？ 專家：應是剛出生小蛇

2017-07-17

〔記者花孟璟／花蓮報導〕夏天蛇蟲出沒，但有網友在臉書貼出照片畫面中四尾龜殼花在馬路上「爬爬走」，貼文的網友痛罵「放生的人想清楚，這些蛇如果咬人，你不是積德，還是破壞自然生態的罪人！」

不過蛇類專家、師大生命科學研究所碩士游崇瑋說，他看過這些照片後，四尾龜殼花群聚一起，看體型應該是剛孵化不久的小蛇還沒各自走散，才會一次看到多尾小蛇。

網友轉貼文上臉書「爆料公社」痛批，「怎麼有人亂放生龜殼花？」網友說，最近在族人的臉書上看到部落蛇出沒，以及族人被蛇咬傷的貼文，讓人很擔心。但也網友留言「沒證據就不要加上放生、宗教等字眼」，也看不出和放生有關係。

曾發表台灣新種「泰雅鈍頭蛇」的蛇類專家游崇瑋呼籲，山區如生態系維持良好，蛇類出沒很正常，盼大家不要任意揣測，他說，宗教團體如要放生蛇，會是從賣蛇肉的商人處購買，可供肉用的蛇通常是「體型大、有肉」的種類，包括臭青公、南蛇、黑眉錦蛇、眼鏡蛇等，小蛇不太可能是放生的。

游崇瑋也教大家「如何觀察蛇是不是放生蛇」。他說，曾遭捕捉的蛇因為被關在狹小的籠子、網袋，蛇類會緊迫而不斷嘗試逃脫，不斷用嘴巴前「吻端」想要鑽出籠子，因此吻端會有傷口、破皮，時間一久傷口還會潰爛，他說，吻端有傷口是放生蛇的共同特徵。