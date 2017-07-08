〈北部〉花蓮外海鯨喜不斷 15種鯨豚現蹤

2017-07-08

〔記者王峻祺／花蓮報導〕每年四至十月份，活躍於花蓮外海的鯨豚種類多達廿七種，今年自二月份在七星潭海域發現睽違十四年再現的二頭「大翅鯨」後，連續「鯨喜」不斷！五月還首次出現被譽為世界最神秘動物之一的「角島鯨」，最大齒鯨「抹香鯨」也接連現蹤，七月初鹽寮外海還有四頭「殺人鯨」家族，做出「躍身擊浪」動作，截至目前已累計發現十五種鯨豚行蹤，比去年多出二種罕見鯨豚。

花蓮外海今年好熱鬧，二月份有二頭大翅鯨沿著黑潮往北洄游現蹤花蓮七星潭，讓當時的解說員林思瑩及遊客們直呼「超級幸運！」更是繼二千零三年一對母子鯨在花蓮外海出現後，睽違十四年再現的鯨豚種類，「巨大噴氣直直衝破天際」的震撼場面，令民眾嘆為觀止。

角島鯨出現 寫下台灣發現新紀錄

花蓮外海在五月廿日也出現被譽為世界最神秘動物之一的「角島鯨」，賞鯨業者全程紀錄下「角島鯨」在海上的活動過程並上傳臉書，除寫下台灣海上鯨豚種類發現的新紀錄，更吸引日籍鯨豚研究學者今井康孝留言，強調「這就是目前全球非常稀少的角島鯨！」

六月初，最大齒鯨「抹香鯨」才剛接連現蹤，又有賞鯨船幸運遇見近百隻偽虎鯨在海面上翻滾跳躍，其中還有一隻母鯨疑似嘴上叼著鮮魚肉，創下自一九九八年以來，偽虎鯨在花蓮海面出現數量最多紀錄的一次。

虎鯨母子穿越賞鯨船底 探視遊客

而被稱作「殺人鯨」的虎鯨家族，則在四日出現於花蓮鹽寮外海，共有一公、一母、一青少年及一頭小寶寶，持續由北往南的方向前進，公鯨長約八公尺、幼鯨不到三公尺，母鯨還帶著幼鯨潛入海中穿越船底，再自另一頭探視船上遊客，讓海洋文學作家廖鴻基也當場讚嘆「這是廿年多來，第四次看到虎鯨！」

在花蓮多羅滿賞鯨服務近廿年的資深船長江文龍、陳永鑫說，今年南流很強，根據往年經驗，只要南流強、潮水流動方向改變，大型鯨出沒的鯨率就會增加，虎鯨因是母系社會，主體為雌性，子女多半會跟隨母鯨移動覓食。

廖鴻基說，賞鯨活動已持續廿、卅年，現在正該回過頭來關心這群海洋生物，了解牠們過得好不好、有沒有吃飽，並應進一步關懷整體海洋生態，才能讓賞鯨活動更加永續發展。

業者呂世明說，今年鯨豚出現的種類除高達十五種外，現蹤次數也比往年還要高，除有常見的飛旋海豚、花紋海豚及小虎鯨等，更多了大翅鯨、角島鯨等二種大型鯨動物，由於近期鯨豚出沒頻繁，賞鯨民眾暴增，賞鯨船也多半遵守遠距離觀察原則，避免打擾牠們原有的生活海域環境。