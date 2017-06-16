〈台北都會〉烏來台車基地 擬變更交通用地

日治時期產物 不符現行法令
〔記者賴筱桐／新北報導〕往返烏來老街商圈的主要交通工具台車，前年八月因蘇迪勒颱風侵襲而停止營運，由於台車為日治時期產物，土地使用分區複雜，不符現行法令，至今無法取得相關執照。新北市城鄉局協助林務局辦理都市計畫變更，將把機關用地、保安保護區及商業區等變更為交通用地，適度開放經營餐飲業，提升觀光價值。
烏來台車建於民國十七年，早期用於運輸木材，因時代變遷，原有功能式微，多數軌道拆除，僅保留烏來站至瀑布站路徑，總長一．五公里，民國五十二年開始載運遊客。
城鄉局都市計畫審議科科長方凱玲指出，因應地方觀光發展需求，林務局辦理都計變更，將台車基地所在的機關用地、河川區、保安保護區及商業區等，整合為交通用地，總面積一．六公頃，訂定土地使用管制規則。
方凱玲表示，其中○．八五公頃交通用地，得供一般零售業、服務業與餐飲業使用，但使用比例不超過總樓地板面積三十％，期許未來車站配合營運需要，營造烏來觀光遊憩亮點。全案即起辦理公開展覽，再提送新北市都市計畫委員會及內政部審議，預計六至八個月後發布實施。
工務局使用管理科科長李冠德表示，烏來台車是特殊時空背景下的產物，當時不須經過申請而設立，卻不符現代法規，以致無法取得建照、雜照或使照。過去烏來台車依「機械遊樂設施管理辦法」，每年由林務局定期安檢，報告送新北市工務局備查，但台車究竟是交通載具或機械遊樂設施，認定困難，建議向中央申請列為「特種建築物」，排除建築法規定。
台車颱風損壞修復 月底測試
林務局新竹林管處副處長黃群修表示，台車於都市計畫前就存在，用地涉及多種土地使用分區，管理複雜，為永續發展，希望爭取符合法規，透過都市計畫變更跨出第一步。目前修復工程完工，駕駛人力到位，月底將進行測試，確保安全無虞就會通車，未來是否引進民間資源營運，尚無定論，將尊重地方聲音。