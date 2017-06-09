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〈南部〉來義排灣族手文展 耆老秀文化

2017-06-09

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣有三十四位手文耆老，來義鄉是排灣族手文耆老最多的鄉鎮，珍貴的刺文傳統正逐漸凋零，縣府與國立臺灣博物館、來義鄉公所合作，本月起在文化處舉辦「榮耀祖紋：來義鄉排灣手文展」。

文化處表示，排灣族將文手和文身都稱作叫做「’iveci’e」（發音：依福吉），男子刺文在身體上半身的胸、背與手臂，女子則刺在雙手背上，排灣族刺文講究「文如其分」，不同的出身家族、階級與身份各有不同的圖案。

在接受刺文前，必須先經過家族長輩討論，並要進行祈福儀式，刺文地點選在光線強且通風涼爽的石板屋外高台，並在不易流汗的冬天進行，工具主要是針刺（柚子樹刺針或鐵針）、槌子、畫線，並使用鍋底炭灰以及火燒過的小米梗灰，做為塗抹在刺文傷口上的顏料，需時兩天以上。

從日治時期到國民政府時期，排灣刺文傳統遭到當局禁止而式微，只有在來義鄉，傳統部落宗長家族利用一九四五年政權交接的空窗期，鼓勵族人回復傳統刺文，使得來義鄉成為全國排灣族手文耆老最多的鄉鎮。

來義鄉原住民文物館駐館員陳文山表示，他從二○一三年起與志工田調與攝影紀錄，當年鄉內有二十一位手文耆老，如今僅存十三位；昨天的開展活動中，李直英、李碧玉、賴金蘭等耆老出席，回憶年幼刺文的往事，李直英說，當時很痛、但不曾後悔。

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  • 手文能受到重視而辦展覽，耆老李直英感到很開心。 （記者羅欣貞攝）

    手文能受到重視而辦展覽，耆老李直英感到很開心。 （記者羅欣貞攝）

  • 「榮耀祖紋：來義鄉排灣手文展」昨天在屏縣文化處開展。（記者羅欣貞攝）

    「榮耀祖紋：來義鄉排灣手文展」昨天在屏縣文化處開展。（記者羅欣貞攝）

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標題：〈南部〉來義排灣族手文展 耆老秀文化


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