〈台北都會〉雨炸北海岸 三芝石門成汪洋

2017-06-03

〔記者葉冠妤、俞肇福、林欣漢、何玉華、翁聿煌／新北報導〕暴雨侵襲北台灣，北海岸昨天成了水鄉澤國，台二線部分路段化為一片汪洋，滿地泥濘、落石，萬金石、三芝、淡水、八里全面停課。世居三芝南勢崗的汪阿公住家一樓，全是滾滾泥水、家具四處漂浮，汪阿公說：「上次這樣淹大水，印象中是十七年前的象神颱風！」

新北今天8校持續停課

新北市政府昨晚也宣布，崁腳國小、乾華國小、鼻頭國小、平溪國中、濂洞國小、大鵬國小、三和國小、大坪國小持續停課；信賢、福山地區學生停課一日，其他地區學生可視天候狀況彈性請假。

市府統計，石門、三芝、金山、萬里到淡水等區昨傳出四百八十餘起積淹水及土石流坍方，並造成一傷、一死、一失蹤。市長朱立倫主持應變會議時表示，石門、三芝累積雨量超過六百毫米，金山區逼近六百；其中，石門最高時雨量達一一四毫米，幾乎接近莫拉克颱風在阿里山降下的一二八毫米紀錄。

台二線滿目瘡痍，邊坡土石坍方，淡金路上多處積水深及大腿，不少汽車泡水拋錨。其中，三芝多處路段猶如河道，部分路段被迫封閉；石門的白沙灣、石門洞、王公橋周邊也同樣慘烈，道路面目全非。

台二線坍方玻璃屋懸空

台二線指標比十七公里路段昨天早上有輛聯結車遭落石擊中，所幸無大礙，但靠近七十九公里路段不但出現局部坍方及雨瀑，岩盤上方竟有座懸空的玻璃屋！附近居民表示，這處岩盤早已鬆動，最近才看到工程人員要來施工，抬頭赫然發現玻璃屋，應該是民宿業者今年才建好的，「這種違建不危險，什麼才叫危險？」主管機關表示，會立即派員勘查，若屬違建將報拆。

三芝上次淹大水17年前

家住三芝市區的陳先生說，清晨六點多出門，途中發現前後路都被大水阻斷，只好枯等路邊近六小時；三芝與石門居民都不約而同地說，印象中，上次淹大水是象神颱風，已十多年沒這樣過。

石門區長吳嘉榮表示，近北海高爾夫球場路段損傷最嚴重，「路面甚至坍了一個大窟窿！」從昨天半夜三點多就忙進忙出的石門尖鹿里長邱朝欉說，這次雨來得急促，幾乎都是山區土石崩落，「長期休耕造成土壤表層鬆化，才會大雨一沖刷，樹木、石塊馬上跟水流。」

受到交通中斷影響，萬里北基翡翠高爾夫球場昨有廿一人受困。金山區漁會總幹事朱麗鑾說，磺溪溪水來得又快又急，沖入磺港漁港，四艘漁船纜繩應聲斷裂，幸好後來漁船有找回來，另兩艘則被溢流越堤的溪水給沖翻。

不僅北海岸災情慘重，淡水、八里也是淹，從竹圍到捷運淡水站、老街無一倖免，整條中正東路上處處有小河；八里更有一名婦人連人帶車被沖入箱涵，不幸溺水身亡。

天氣風險公司說明，鋒面滯留與西南風對抗，延長降雨時間，造成雨量暴增；原本預報鋒面會很快通過新北，降雨雖強，但時間短，累積雨量不至於過高，但昨早冷空氣移動到北海岸後，又往北抬了一點，呈現兩股空氣對抗，降雨時間因此拉長，累積雨量也增加。

市長為停班課不一致歉

民眾則紛紛抱怨市府太晚宣布停班、停課，家長蔡小姐說，都把小孩送到學校了，看到消息才又趕緊折返接回家！朱立倫對於各行政區宣布停班停課不一致則表示歉意。