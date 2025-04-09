伊朗總統拋震撼彈：不尋求核武 歡迎美資投資

伊朗強硬派罕見不批對美談判，總統裴澤斯基安提投資誘因。（美聯社）

2025/04/09 21:26

〔編譯陳成良／綜合報導〕伊朗與美國會談前夕，改革派總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）週三再次承諾「不尋求核彈」，更罕見遞出橄欖枝說，若兩國能達成協議，將歡迎美國在伊朗直接投資。但他同時證實，即將登場的阿曼會談將是「間接」進行，與美國總統川普的說法不同。

《美聯社》報導，裴澤斯基安在德黑蘭一場演說中，引述最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）的立場指稱：「領袖本人不反對美國投資者在伊朗投資。美國投資者們：來投資吧！」這番表態與2015年核協議後伊朗的立場大相逕庭，當時雖尋求購買美國飛機，但實質上禁止美企進入。分析認為，此商業提議或能引起曾退出核協議、現尋求與伊朗達成新協議的川普興趣。

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去年競選時主打與西方接觸的裴澤斯基安，同時確認週六在阿曼（Oman）由伊朗外長阿拉奇（Abbas Araghchi）與美國中東特使魏科夫（Steve Witkoff）進行的會談將採「間接」方式。這與川普先前聲稱的「直接談判」有所出入，儘管德黑蘭在首輪討論後未完全排除直接對話的可能性。裴澤斯基安重申：「我們不尋求核彈。你們（西方）已核查百次，再查千次也行。」

川普透露會談訊息後，伊朗因國際制裁（尤其是美國2018年單方面退出核協議後重啟的制裁）而遭受重創的經濟略顯生機。貨幣里亞爾（Rial）兌美元匯率，從一度跌破100萬換1美元的歷史低點，週二反彈到約99萬換1美元。

值得注意的是，伊朗國內強硬派媒體這次罕見未對即將到來的談判發表批評，這在伊朗內部政治中非比尋常。被認為親近革命衛隊的強硬派報紙《Javan》甚至發表社論指稱，伊朗或可單方面降低濃縮鈾程度，以換取「解除所有制裁及美國停止支持反對派」。今年伊朗的「國家核技術日」活動也一反常態，聚焦於核技術的醫療應用，而非展示可能引發西方擔憂的離心機技術進展。

然而，並非所有伊朗人都贊同與美國接觸。週三在德黑蘭仍有數百人參與示威，焚燒美國國旗，高喊「美國去死！」、「以色列去死！」抗議者對與「殺人犯」、「占領者」談判表達強烈憤怒與不信任，凸顯伊朗內部深厚的反美情緒依然存在，特別是在2020年伊朗將領蘇萊曼尼（Qassem Soleimani）遭美軍無人機狙殺之後。

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