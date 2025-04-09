單車戶外教學被撞 台南慈濟高中老師告學生過失傷害、酸「弱智」「猴子」

慈濟高中舉辦單車成年禮時發生碰撞事故，女老師提告兩名學生過失傷害，另名男體育老師限動發文，影射學生是「猴子」「弱智」。（民眾提供）

2025/04/09 21:35

〔記者王捷／台南報導〕台南慈濟高中一位女老師，在單車70公里戶外教學時，不滿學生小明、小強（化名）意外擦撞，堅持告過失傷害，另名體育男老師則在限動諷刺兩人是「猴子」、「弱智」。

慈濟高中則回應，提告是老師的權益，這位學生在整個騎乘過程連續撞女老師3次，另名體育男老師影射學生弱智、猴子，家長也能針對這部分提告，而且學生至今也沒有向老師道歉。

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這件意外發生在3月28日，領騎女老師依交通指揮煞車，遭後方的小強騎車碰撞，她一時重心不穩跳下單車，老師轉頭指責，但小強也很生氣，強調有保持安全距離，他是被小明從後方追撞上，才推撞女老師。

活動結束後，女老師到診所驗傷，3月底女老師請假，校方則告訴學生，女老師脊椎受傷可能要開刀，當晚女老師就拿著驗傷單到警所告學生過失傷害，家長在清明連假接到警方通知，愕然得知學生去戶外教學反被老師告。

事發後還有同學發現，另位男老師早發IG限動，以「這次騎車的心得」當標題，內容卻是法條，並影射學生是「猴子」、「弱智」。

據了解，警員看監視器，發現是高中生騎腳踏車的意外，女老師還是領騎老師，還再次確認是否確定要告兩位未成年學生？女老師堅持提告，認為學生不只撞她一次，但女老師提不出時間、地點，因此警方未列入證據。

家長指控，對老師種種不合適行為，校方卻推稱不要對號入座、提告是老師的權益，如果學生被老師PO網覺得受侮，也可以對老師提告，還稱事情鬧大沒有比較好？「成年禮」讓孩子看盡大人們的惡劣。

律師林仲豪指出，青少年涉刑案適用少年事件處理法，即使和解、撤告仍要送孩子上少年法院，會造成孩子心中不少的壓力，少事法的立法宗旨，在保護與教化，不是單純懲罰，但回到教育問題，司法是最後一道防線，老師應春風化雨，而不是以法律手段、嘲諷的方式去管教學生。

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