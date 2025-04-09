4/9 今彩539頭獎開2注 800萬獎落雙北

今晚（4月9日）開獎的第114000088期今彩539頭獎開出2注。（台彩提供；本報合成）

2025/04/09 22:09

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（4月9日）開獎的第114000088期今彩539頭獎開出2注，由新北市板橋區館前西路154之2號「億億來彩券行」、台北市大安區永康街10巷1號1樓「七龍珠彩券行」開出。

第114000088期今彩539中獎號碼為「04、06、14、24、35」，頭獎開出2注，每注可得800萬元；貳獎共207注中獎，每注可得2萬元；參獎共6878注中獎，每注可得300元；肆獎7萬4714注中獎，每注可得50元。

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第114000088期39樂合彩中獎號碼為「04、06、14、24、35」，四合共3注中獎，每注可得21萬2500元；三合共256注中獎，每注可得1萬1250元；二合共7841注中獎，每注可得1125元。

第114000088期3星彩中獎號碼為「264」，壹獎共68注中獎，每注可得5000元。

第114000088期4星彩中獎號碼為「4297」，壹獎共5注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷自台灣彩券）

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