〈台北都會〉世大運千人搖滾團 明挑戰世界紀錄

2017-05-27

〔記者何世昌/台北報導〕台北世大運倒數八十餘天,為了幫活動加溫,明天下午將在中正紀念堂舉辦「搖滾世大運」活動,由四分衛樂團、董事長樂團、上千名樂手將組成全台灣最大搖滾樂團,且與台北愛樂跨界演出,可望刷新中國創下的世界紀錄!為完成艱鉅任務,今天下午開南百名學生志工團將先進場組裝近五百套音樂器材。主辦單位台北市政府觀傳局表示,來不及報名的搖滾樂手,仍可現場報名參加,一起參與這場台灣史無前例的盛事,拚出愛台灣的精神。

北京現代音樂研修學院為慶祝創院週年,去年六月集結一○五○名搖滾音樂人合組搖滾樂隊(主唱、吉他、貝斯、爵士鼓、鍵盤、管樂),並與中國搖滾歌手崔健合唱《新長征路上的搖滾》、《死不回頭》兩首歌曲;最後獲金氏世界紀錄認證為「世界最大搖滾樂隊」。明天下午三點半在中正紀念堂自由廣場登場的「搖滾世大運」號召上千名樂手,挑戰刷新紀錄。

歡迎民眾帶樂器現場報名 共襄盛舉

世大運執委會表示,「搖滾世大運」緣起於圓夢計畫。十歲男童林易因先天性腦性麻痺、四肢萎縮不良於行,但熱愛音樂,去年創作三曲參加世大運主題曲徵選活動,但全數落選,四分衛樂團主唱阿山、董事長樂團主唱阿吉決定幫助林易完成夢想,集體編曲、配樂、錄製,激盪出《I Am Here》這首歌曲。

活動日前截止報名,吸引一千兩百多人報名。為完成艱鉅任務,活動今天下午將進場準備,一四○名開南商工學生志工將挑戰四小時內組裝五十組麥克風、一百套爵士鼓,及三百件音箱、吉他、貝斯等器材。

明日活動正式登場,現場將由黃子佼主持,從下午一點半起,上千樂手首次彩排,下午三點半起將演唱張雨生的知名搖滾作品《和天一樣高》、英國綠洲樂團的《Don’t Look Back In Anger》,以及《I Am Here》。其中,壓軸曲《I Am Here》將演出兩次,首次由董事長樂團、四分衛樂團將與林易與現場上千樂手共演;第二次則加入台北愛樂大眾管弦樂團,「古典樂X搖滾樂」跨界演出。

世大運執委會期待,藉由音樂及體育這兩種世界共通語言,傳遞世大運精神,並號召全民參與。