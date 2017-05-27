〈台北都會〉世大運千人搖滾團 明挑戰世界紀錄

〔記者何世昌／台北報導〕台北世大運倒數八十餘天，為了幫活動加溫，明天下午將在中正紀念堂舉辦「搖滾世大運」活動，由四分衛樂團、董事長樂團、上千名樂手將組成全台灣最大搖滾樂團，且與台北愛樂跨界演出，可望刷新中國創下的世界紀錄！為完成艱鉅任務，今天下午開南百名學生志工團將先進場組裝近五百套音樂器材。主辦單位台北市政府觀傳局表示，來不及報名的搖滾樂手，仍可現場報名參加，一起參與這場台灣史無前例的盛事，拚出愛台灣的精神。
北京現代音樂研修學院為慶祝創院週年，去年六月集結一○五○名搖滾音樂人合組搖滾樂隊（主唱、吉他、貝斯、爵士鼓、鍵盤、管樂），並與中國搖滾歌手崔健合唱《新長征路上的搖滾》、《死不回頭》兩首歌曲；最後獲金氏世界紀錄認證為「世界最大搖滾樂隊」。明天下午三點半在中正紀念堂自由廣場登場的「搖滾世大運」號召上千名樂手，挑戰刷新紀錄。
歡迎民眾帶樂器現場報名 共襄盛舉
世大運執委會表示，「搖滾世大運」緣起於圓夢計畫。十歲男童林易因先天性腦性麻痺、四肢萎縮不良於行，但熱愛音樂，去年創作三曲參加世大運主題曲徵選活動，但全數落選，四分衛樂團主唱阿山、董事長樂團主唱阿吉決定幫助林易完成夢想，集體編曲、配樂、錄製，激盪出《I Am Here》這首歌曲。
活動日前截止報名，吸引一千兩百多人報名。為完成艱鉅任務，活動今天下午將進場準備，一四○名開南商工學生志工將挑戰四小時內組裝五十組麥克風、一百套爵士鼓，及三百件音箱、吉他、貝斯等器材。
明日活動正式登場，現場將由黃子佼主持，從下午一點半起，上千樂手首次彩排，下午三點半起將演唱張雨生的知名搖滾作品《和天一樣高》、英國綠洲樂團的《Don’t Look Back In Anger》，以及《I Am Here》。其中，壓軸曲《I Am Here》將演出兩次，首次由董事長樂團、四分衛樂團將與林易與現場上千樂手共演；第二次則加入台北愛樂大眾管弦樂團，「古典樂Ｘ搖滾樂」跨界演出。
世大運執委會期待，藉由音樂及體育這兩種世界共通語言，傳遞世大運精神，並號召全民參與。