〈北部〉圓樓意象 東興國小建築獲獎

2017-05-27

〔記者王駿杰、廖雪茹／新竹報導〕新竹市康橋中小學投入十二億元新建教學大樓與活動中心，昨天動土，約一年後完工；新竹縣竹北市東興國小半圓弧型校舍建築，造型獨特優美，且能阻擋冬天的東北季風，獲得今年國家卓越建設獎最佳規劃設計類金質獎，七月將接受表揚。

竹市康橋中小學動土

新竹市康橋中小學董事長李萬吉表示，十二億元是建築經費，若加上教材、設備等項目，總投資將超過十五億元。

新竹市私立矽谷中小學因積欠土地增值稅與罰鍰被拍賣，行政執行署新竹分署去年進行最後一次減價拍賣，由康橋學校財團法人得標。李萬吉說，絕大多數老師都留任。

新竹市長林智堅昨天受邀出席動土典禮，與李萬吉、康橋國民中小學校長楊美伶等人祈求工程順利，也與康橋學生共同製作手印陶版、簽名留念。

新竹縣政府工務處表示，東興國小校舍一○一年十月開工，斥資五億餘元經費興建，一○三年三月竣工啟用，雖然校園僅約兩公頃，但像是一座打開的圓樓，地上四層及地下一層，總樓地板面積約兩萬餘平方公尺，空間不讓人覺得狹窄。

工務處說，東興國小校舍主體建築以雙圓弧配置在基地北側，阻擋冬天的東北季風，西南處擁有充足陽光的中庭，讓學童能在戶外快樂玩耍，校園周邊有三座公園、逾十公尺寬的綠帶，由校園運動場串連公園綠帶。

東興國小招收四十一班（含幼兒園）一千一百七十五名學生，縣長邱鏡淳期許校方導引學童沿東興圳連接六家、高鐵，認識在地文化。