| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
端午連假首日 北部國道多路段塞爆 PR 用手機看新聞 看對「時辰」很重要！
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈北部〉圓樓意象 東興國小建築獲獎

2017-05-27

〔記者王駿杰、廖雪茹／新竹報導〕新竹市康橋中小學投入十二億元新建教學大樓與活動中心，昨天動土，約一年後完工；新竹縣竹北市東興國小半圓弧型校舍建築，造型獨特優美，且能阻擋冬天的東北季風，獲得今年國家卓越建設獎最佳規劃設計類金質獎，七月將接受表揚。

竹市康橋中小學動土

新竹市康橋中小學董事長李萬吉表示，十二億元是建築經費，若加上教材、設備等項目，總投資將超過十五億元。

新竹市私立矽谷中小學因積欠土地增值稅與罰鍰被拍賣，行政執行署新竹分署去年進行最後一次減價拍賣，由康橋學校財團法人得標。李萬吉說，絕大多數老師都留任。

新竹市長林智堅昨天受邀出席動土典禮，與李萬吉、康橋國民中小學校長楊美伶等人祈求工程順利，也與康橋學生共同製作手印陶版、簽名留念。

新竹縣政府工務處表示，東興國小校舍一○一年十月開工，斥資五億餘元經費興建，一○三年三月竣工啟用，雖然校園僅約兩公頃，但像是一座打開的圓樓，地上四層及地下一層，總樓地板面積約兩萬餘平方公尺，空間不讓人覺得狹窄。

工務處說，東興國小校舍主體建築以雙圓弧配置在基地北側，阻擋冬天的東北季風，西南處擁有充足陽光的中庭，讓學童能在戶外快樂玩耍，校園周邊有三座公園、逾十公尺寬的綠帶，由校園運動場串連公園綠帶。

東興國小招收四十一班（含幼兒園）一千一百七十五名學生，縣長邱鏡淳期許校方導引學童沿東興圳連接六家、高鐵，認識在地文化。

廣告
  • 新竹縣竹北市東興國小校舍建築，在今年國家卓越建設獎評選中，奪得最佳規劃設計類金質獎。（新竹縣政府提供）

    新竹縣竹北市東興國小校舍建築，在今年國家卓越建設獎評選中，奪得最佳規劃設計類金質獎。（新竹縣政府提供）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
北部‧本日最多瀏覽
» 更多北部新聞
遊內灣、尖石 避塞有道

端午節四天連假展開，新竹縣內灣、尖石風景區預料湧入車潮。橫山警分局表示，將針對要從縣道一二○線轉入省道台三線的車輛，在十分寮路口實施強制右轉…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
台灣成亞洲同婚平權先驅
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
涮嘴滷肉✧可樂雞翅
甜湯✧水蜜桃杏仁
好清爽✧筊白筍糕
香蕉有分這麼多種？
轉寄

標題：〈北部〉圓樓意象 東興國小建築獲獎


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月27日‧星期六‧丁酉年五月初二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.