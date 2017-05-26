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〈台北都會〉容積移轉議會翻盤 柯賭上林洲民烏紗帽

2017-05-26

將宣布「三個百分百」替代方案

〔記者郭安家、沈佩瑤、黃建豪、何世昌／台北報導〕台北市議會藍綠廿九位市議員前天聯手二讀通過「台北市容積移轉審查許可自治條例」修正草案，要將六月卅日起預計實施的容積全面代金制翻盤。市府幕僚透露，台北市長柯文哲昨主持晨會，除確認「三個百分百」替代方案外，也賭上都發局長林洲民的烏紗帽，將市府覆議案做為因應選項之一，恐與議會「火車對撞」上演表決大戰。

若提覆議案 恐上演表決大戰

市議會最快下週三通過修正草案，若市府認為議會提案窒礙難行，可於三讀後提出覆議，議會若要反制，需三分之二出席、二分之一投票支持修正草案。議會民進黨團總召許淑華說，若市府提覆議案，意即對槓全體議員，她與國民黨團書記長陳永德達成共識，此事無藍綠問題，屆時會發動表決。

過去建商增加容積，五十％來自「捐地換容積」容積移轉、五十％買代金。北市新制則全面代金制，讓公保地容積移轉走入歷史；市議員卻控市府獲代金後，僅以公告現值十五％價格標購未徵收的公共設施保留地，對此，市府幕僚強調從未講過十五％。

本報掌握消息，柯文哲預計六月一日主持公聽會或論壇，宣布「三個百分百」替代方案，百分之百代金制度、代金百分之百標購公保地、標購金額以公告現值百分之百為上限，意即最多以公告現值徵收公保地，日前已向民進黨團、親民黨團及陳永德遊說方案。

專員嗆議員 「垃圾不分藍綠」

據了解，對於藍綠議員前天提早「偷襲」修正草案，柯文哲昨於議會震怒幕僚未盡溝通責任。柯受訪時則坦言，沒想到議會「提前動手」，市府仍會辦公聽會討論問題。

柯說，建商過去獲得利益，和地主賣地價差上千億元，市府要處理「是誰偷走了人民的乳酪？」柯發言時不願槓議會，即便媒體問：「會不會覺得議員站在財團那邊？」柯還反問：「你哪一台的？」

未料，市長室專員王寶萱於臉書貼文嗆廿九位議員，「全面代金的改革在你們手上毀掉」，「請相信議會的智慧」言猶在耳，原來議會這樣展現智慧？王寶萱還要議員別再拿公保地小地主當擋箭牌，「要不然是不懂，再不然就是被買走了」，並將柯文哲名言「垃圾不分藍綠」於臉書下標籤。

梁文傑：「我就是垃圾！」

議會工務委員會召集人、綠營議員梁文傑，昨早主持會議提及王寶萱，還嗆：「我就是垃圾啦！垃圾就是本人在下我！」廿幾個議員被買走是什麼回事？意思大家收到賄絡、這是很嚴重的指控；還要林洲民傳話給柯文哲：「自稱不藍不綠也有很多垃圾！」

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  • 市議會工務委員會召集人、綠營議員梁文傑，昨主持會議提及市長室專員王寶萱貼文，反嗆：「我就是垃圾啦！垃圾就是本人在下我！」（記者郭安家攝攝）

    市議會工務委員會召集人、綠營議員梁文傑，昨主持會議提及市長室專員王寶萱貼文，反嗆：「我就是垃圾啦！垃圾就是本人在下我！」（記者郭安家攝攝）

  • 台北市議會前天有廿九位議員贊成修正草案，導致北市府無法實施全面代金制。（民眾提供）

    台北市議會前天有廿九位議員贊成修正草案，導致北市府無法實施全面代金制。（民眾提供）

  • 市長室專員王寶萱於臉書嗆廿九位議員，「全面代金的改革在你們手上毀掉」。（記者郭安家翻攝）

    市長室專員王寶萱於臉書嗆廿九位議員，「全面代金的改革在你們手上毀掉」。（記者郭安家翻攝）

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容積移轉議會翻盤 柯賭上林洲民烏紗帽

將宣布「三個百分百」替代方案台北市議會藍綠廿九位市議員前天聯手二讀通過「台北市容積移轉審查許可自治條例」修正草案，要將六月卅日起預計實施的容…

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標題：〈台北都會〉容積移轉議會翻盤 柯賭上林洲民烏紗帽


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