| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
希臘前總理遭炸彈襲擊 重傷送醫 PR 用手機看新聞 看對「時辰」很重要！
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈北部〉蓮花綠議員猛轟 傅崐萁罰站半小時

2017-05-26

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮縣議會總質詢昨提前一日結束，民進黨團砲火猛烈，從營養午餐、縣長操弄司法「最會告媒體的縣長」、諷刺打油詩都出籠，議員劉曉玫還跟副議長張峻借質詢時間，把傅崐萁叫上台「罰站」半小時，引起議員葉鯤璟不滿爆發口角，葉罵劉「耍手段很低賤」，劉曉玫則揚言提告。

花蓮縣議會總質詢最後一天，民進黨團莊枝財、鄭乾龍、劉曉玫輪番砲轟，先是莊枝財拿出「吾皇萬歲、民主之恥」的地方報剪報送給傅崐萁，傅則「笑而不語」並沒收下；接著質詢的鄭乾龍則抨擊營養午餐「從一百年迄今每一年都是同一個聯營團體得標，且全縣小學都是同一個標案，認為缺乏公平競爭，導致有學生因「菜不好吃」，寧願餓肚子也不吃。

鄭乾龍說，一○六年下學期的午餐六月三日開標，一餐多五元，為此他要求縣府確實改善午餐質與量，如有不法希望檢調介入調查；此外營養午餐也應排富。縣府則回應「都有依照採購法規辦理招標，也允許廠商共同投標，強調都有營養師監督、家長試吃監督品質。

原訂最後一個質詢的副議長張峻，放棄質詢時間借給劉曉玫質詢，她還把縣長傅崐萁叫上台接受質詢，整整「罰站」半小時，最後留一分鐘給傅崐萁答詢，但傅未回應，全程臉色鐵青。會後傅崐萁即離開議場，並未有其他回應。

她說，傅「任內八年告媒體的次數破紀錄」，都以花蓮縣政府名義提告，拿公帑上法院「到底花多少訴訟費」？痛批對言論自由造成寒蟬效應。她強調，重點是「沒有一件獲得檢方起訴」，本週就有四名媒體人收到不起訴書，公帑是這樣花的嗎？她找縣府要「到底花多少經費」卻拿不到資料，實在離譜。

而劉曉玫質詢時，議員葉鯤璟不斷鼓譟，劉曉玫質詢結束兩人繼續接著吵，葉批劉「一天到晚只會講傅怎樣」、「縣長告媒體跟縣政無關」，劉反批「用公帑幾百萬告媒體」也無關嗎？葉則脫口而出：「你手段太低賤了、你去告我啊！」劉曉玫對「低賤」說則強調不排除提告。

廣告
  • 花蓮縣議員劉曉玫質疑縣長傅崐萁是「最會告媒體的縣長」，傅在台上臉色鐵青。（記者花孟璟攝）

    花蓮縣議員劉曉玫質疑縣長傅崐萁是「最會告媒體的縣長」，傅在台上臉色鐵青。（記者花孟璟攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
北部‧本日最多瀏覽
» 更多北部新聞
號稱全台最驚險／豐濱天空步道 暑假試營運

二○一五年初完工的豐濱親不知子海上古道，有一段以強化玻璃及鋼骨攀附在斷崖上，被網友暱稱「全台最驚險天空步道」，但至今超過二年卻還沒開放，昨被…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
台灣成亞洲同婚平權先驅
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧金沙蝦球
小菜✧涼拌豬頭皮
好開胃✧酸辣小棒腿
認識乾式熟成牛排！
轉寄

標題：〈北部〉蓮花綠議員猛轟 傅崐萁罰站半小時


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月26日‧星期五‧丁酉年五月初一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.