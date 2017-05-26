〈北部〉蓮花綠議員猛轟 傅崐萁罰站半小時
〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮縣議會總質詢昨提前一日結束，民進黨團砲火猛烈，從營養午餐、縣長操弄司法「最會告媒體的縣長」、諷刺打油詩都出籠，議員劉曉玫還跟副議長張峻借質詢時間，把傅崐萁叫上台「罰站」半小時，引起議員葉鯤璟不滿爆發口角，葉罵劉「耍手段很低賤」，劉曉玫則揚言提告。
花蓮縣議會總質詢最後一天，民進黨團莊枝財、鄭乾龍、劉曉玫輪番砲轟，先是莊枝財拿出「吾皇萬歲、民主之恥」的地方報剪報送給傅崐萁，傅則「笑而不語」並沒收下；接著質詢的鄭乾龍則抨擊營養午餐「從一百年迄今每一年都是同一個聯營團體得標，且全縣小學都是同一個標案，認為缺乏公平競爭，導致有學生因「菜不好吃」，寧願餓肚子也不吃。
鄭乾龍說，一○六年下學期的午餐六月三日開標，一餐多五元，為此他要求縣府確實改善午餐質與量，如有不法希望檢調介入調查；此外營養午餐也應排富。縣府則回應「都有依照採購法規辦理招標，也允許廠商共同投標，強調都有營養師監督、家長試吃監督品質。
原訂最後一個質詢的副議長張峻，放棄質詢時間借給劉曉玫質詢，她還把縣長傅崐萁叫上台接受質詢，整整「罰站」半小時，最後留一分鐘給傅崐萁答詢，但傅未回應，全程臉色鐵青。會後傅崐萁即離開議場，並未有其他回應。
她說，傅「任內八年告媒體的次數破紀錄」，都以花蓮縣政府名義提告，拿公帑上法院「到底花多少訴訟費」？痛批對言論自由造成寒蟬效應。她強調，重點是「沒有一件獲得檢方起訴」，本週就有四名媒體人收到不起訴書，公帑是這樣花的嗎？她找縣府要「到底花多少經費」卻拿不到資料，實在離譜。
而劉曉玫質詢時，議員葉鯤璟不斷鼓譟，劉曉玫質詢結束兩人繼續接著吵，葉批劉「一天到晚只會講傅怎樣」、「縣長告媒體跟縣政無關」，劉反批「用公帑幾百萬告媒體」也無關嗎？葉則脫口而出：「你手段太低賤了、你去告我啊！」劉曉玫對「低賤」說則強調不排除提告。
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標題：〈北部〉蓮花綠議員猛轟 傅崐萁罰站半小時
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