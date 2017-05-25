〈南部〉台南》野狗咬傷8旬嬤 里長 應給老人打狗棒
2017-05-25
北門前年也有9旬嬤遇襲
〔記者楊金城／北門報導〕北門區流浪狗為患，本月初，玉港里又有一名八十歲林姓阿嬤遭咬傷左手腕，血流如注，台南市動保處捕狗大隊趕緊在當地放置捕狗籠，但「兇手」還沒落網！
當地里長林妙香說，林阿嬤在玉港里西埔內農田除草時，遭到五、六隻野狗「包圍」，其中一隻狠咬阿嬤左手腕，造成撕裂傷，險些引發蜂窩性組織炎。將阿嬤送醫治療，還去廟裡「收驚」。野狗為患則引發里民不滿，阿嬤的兒子憤而向動保處投訴。
林妙香說，前年也有位九旬阿嬤在農田除草時遭流浪狗攻擊，甚至被咬了兩次，建議動保處除了增設捕狗籠，也不應該將被捕野狗放回原地，並在流浪狗問題解決前，發給六十五歲以上老人一人一支「打狗棒」防身。
捕狗大隊：不再放回原地
捕狗大隊代理大隊長顏崑州說，動保處一至四月已在北門區抓到十四隻野狗，將會尊重地方意見，流浪狗不會回置當地。
台南市對流浪狗採零撲殺政策，捕到野狗結紮後等待認養，或放回抓捕地點。動保處長吳名彬說，抓到危害公共安全、有攻擊追咬人習性的流浪狗，主要是收容等待認養，作為工廠、牧場、魚塭看守「工作犬」，如果地方對回置流浪犬有意見，會尊重地方，另擇適合回置地點。
濱海地區流浪狗為患，無法根除，七股早年還曾發生咬死老婦事件！近年學甲、北門玉港、永華等地，也不時傳出流浪狗咬傷人事件，洪姓居民說，看到流浪狗成群結隊，讓人害怕，對被捕野狗又被放回當地很有意見，「放任野犬趴趴走，那天兇性突發，不知誰要倒楣！」
捕狗大隊也很困擾，誘捕、追捕使盡全力，還是有些流浪狗躲到魚塭，難以捕捉。
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