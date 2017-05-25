〈南部〉《觀察筆記》強軍第一

2017-05-25

漢光演習要打出哪樣的陣式？

此際兩岸情勢嚴峻，在海峽中線附近大規模動員新式軍武、精銳兵員做搶灘與保衛的攻防，十分吸睛，不過，更關注的是操練的精實度可會達到厚植人民自信的目標？

軍武，是國家對外講話大聲的後盾，北朝鮮是一例。還有菲律賓總統最近爆料他向習近平說要在南海所佔島礁探採油源，習回「那會戰爭」，接下來是菲律賓掙扎了。

這就是軍武的魅力，外交的倚靠，強權的最愛。

中國在世衛組織對我指三道四，極盡攔阻壓迫之能，背後有軍武有經濟撐腰。過往幾多年我執政者對他們鞠躬哈腰，不敢觸逆鱗，養成輕蔑台灣，以為彈丸之地，小國寡民小市場，仰他們鼻息。

國際舞台上、兩岸互動上，一副高高在上，連對方官員來訪，也是上朝特使要讓利來的指導者語氣，台灣人何時低聲下氣至此模樣？

於今觀之，中國政策要改弦易轍，不變不會通！（資深記者黃明裕）