| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
南市榮光教會凌晨惡火 子傷父命危 PR 用手機看新聞 看對「時辰」很重要！
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈南部〉《觀察筆記》強軍第一

2017-05-25

漢光演習要打出哪樣的陣式？

此際兩岸情勢嚴峻，在海峽中線附近大規模動員新式軍武、精銳兵員做搶灘與保衛的攻防，十分吸睛，不過，更關注的是操練的精實度可會達到厚植人民自信的目標？

軍武，是國家對外講話大聲的後盾，北朝鮮是一例。還有菲律賓總統最近爆料他向習近平說要在南海所佔島礁探採油源，習回「那會戰爭」，接下來是菲律賓掙扎了。

這就是軍武的魅力，外交的倚靠，強權的最愛。

中國在世衛組織對我指三道四，極盡攔阻壓迫之能，背後有軍武有經濟撐腰。過往幾多年我執政者對他們鞠躬哈腰，不敢觸逆鱗，養成輕蔑台灣，以為彈丸之地，小國寡民小市場，仰他們鼻息。

國際舞台上、兩岸互動上，一副高高在上，連對方官員來訪，也是上朝特使要讓利來的指導者語氣，台灣人何時低聲下氣至此模樣？

於今觀之，中國政策要改弦易轍，不變不會通！（資深記者黃明裕）

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
南部‧本日最多瀏覽
» 更多南部新聞
台積電3奈米廠 賴清德：最中意台南

台積電三奈米廠落腳何處？目前高雄市極力爭取到南科高雄路竹園區設廠，日前甚至一度傳出台積電有意赴美設廠，引起政府及各界高度關注。市長賴清德昨在…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
台灣成亞洲同婚平權先驅
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧客家油雞
好清爽✧竹筍香菇粥
涼拌小菜✧青木瓜絲
真假蜂蜜怎麼分？
轉寄

標題：〈南部〉《觀察筆記》強軍第一


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月25日‧星期四‧丁酉年四月卅
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.